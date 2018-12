Un oraş din România, plasat de National Geographic în lista celor mai COOL destinaţii pentru 2019

Editorii platformei National Geographic au selectat un oraş românesc între cele 19 destinaţii cool recomandate turiştilor pentru anul 2019, arată un text dat publicităţii.

Printre atracţiile care sunt considerate de specialişti ca esenţiale pentru turismul anului viitor, se numără peisaje urbane futuriste, arhitectură modernistă dar şi păduri luxuriante şi zone de viaţă sălbatică reabilitate.

Prima destinaţie pe care mizează lista National Geographic este Setouchi. Oraşul japonez este considerat o alternativă fericită la aglomeraţia din metropolele foarte căutate din arhipelag în condiţiile în care aici este programată Cupa Mondială la rugby în 2019.

Antarctica îşi face apariţia printre destinaţiile turistice deoarece în 2019 se aniversează 200 de ani de la expediţia lui William Smith din 1819. Iar aniversarea vine cu o croazieră programată cu un vas care reia dimensiunile ambarcaţiunii de acum două secole pentru 100 de pasageri. Traseul va include vâslitul alături de balene şi vizite în coloniile de pinguini, dar şi tabere nocturne pe calota polară.

Cunoscut mai degrabă ca oraş industrial, Pittsburgh, din Statele Unite ale Americii, este reintrodus în circuitul turistic de o expoziţie dedicată călătoriei pe lună cu Apollo 11 la Centrul de Istorie Heinz şi de cea mai veche expoziţie internaţională de artă contemporană care va aduna 32 de artişti din întreaga lume la Carnegie Museum of Art.

Corsica a devenit tot mai accesibilă pe măsură ce s-au înmulţit legăturile aeriene oferite de companiile de pe continentul european. Întâlnirea dintre cultura franceză şi cea italiană oferă un profil special insulei celebre pentru vremea blândă şi atracţiile culinare spectaculoase. Asta dacă nu ţii neapărat să vezi unde a copilărit Napoleon Bonaparte, de la a cărui naştere se sărbătoresc 250 de ani în 2019.

Cambodgia combină hotelurile luxoase, templele şi ruinele pierdute în junglă. Două noi complexuri ecologice vor fi inaugurate în insule: Alila Villas Koh Russey şi Six Senses Krabey Island, cu peisaje mirifice şi tratamente de relaxare personalizate.

San Miguel de Allende, în Mexic, este numită Capitala Culturii Americane în 2019. Localitatea aflată pe lista UNESCO din 2008 este una dintre metropolele care combină turismul cu mediul creativ dezvoltat în galeriile şi cafenelele din oraş.

West Yorkshire a revenit în atenţia turiştilor datorită sculpturii. Aici este programată în 2019 o trienală de sculptură unde principalele atracţii sunt aduse de The Henry Moore Institute, Leeds Art Gallery, The Hepworth Wakefield and Yorkshire Sculpture Park, din iunie până în septembrie. În apropiere, lângă Wakefield, se găseşte şi muzeul minelor din Anglia.

Hong Kong este oraşul definit ca o metroplă cu ambiţii artistice. Parcurile de artă din zona Victoria de pe cheiul de la Kowloon se numără printre atracţiile oraşului. Galeriile de artă şi grădinile în care se practică tai chi oferă o varietate de opţiuni care au reinventat oraşul. În plus, aici s-a deschis o nouă instituţie dedicată operei cantoneze ca şi un muzeu dedicat artei contemporane, M+. Un nou centru de interes pentru turişti a devenit Tai Kwun, o fostă secţie de poliţie, închisoare şi judecătorie transformată în ultimii ani într-un hot-spot cultural cu galerii de artă, baruri şi restaurante.

Zimbabwe e văzut mai ales ca o oportunitate. După moartea lui Mugabe, noul preşedinte, Emmerson Mnangagwa, a anunţat că are de gând să investească în turism. În ciuda turbulenţelor politice şi economice, siguranţa turiştilor nu ar fi fost afectată.

Guyana a devenit mai accesibilă în ultimii ani, cu toate că numărul de 3.500 de turişti pe an nu este tocmai o mândrie. Fosta colonie britanică ( aături de Surinam şi Guyana franceză) are legături directe cu Miami şi New York. Printre atracţiile sale se numără cascadele Kaieteur şi Potaro.

Oslo, în Norvegia, este considerată capitala futuristă a ecologiei începutului de secol XXI.

Asmara, în Eritrea revine între preferinţele turiştilor după ce ţara a semnat acorduri de pace cu Etiopia şi Djibouti, iar aventura şi arhitectura sunt atracţiile propuse de ţara africană.

Kwazulu Natal, în Africa de Sud, este noul centru de interes pentru amatorii de safari. Plajele şi incursiunile în mijlocul hoardelor de elefanţi şi între rinoceri din parcul Hluhluwe-Imfolozi sunt deja subiecte de discuţie pentru turiştii în căutare de locuri exotice.

Bhutan este considerat ţara în care rata fericirii declarate de cetăţeni este cea mai înaltă. Poate un motiv este şi faptul că numărul turiştilor este limitat prin intermediul unei taxe de până la 250 de dolari de persoană, pe zi. În 2019 aici se deschid câteva noi hoteluri care îşi dedică activitatea protejării naturii.

Dundee este singurul oraş în afară de Londra care găzduieşte un muzeu V&A Museum (Victoria and Albert). Instituţia de design este amplasată din septembrie 2018 în apropierea unei faleze a cărei reabilitare încă nu s-a încheiat, dar pentru care s-a alocat o sumă de un miliard de lire.

Uganda oferă turiştilor ocazia de a admira gorilele în sălbăticie. Preţurile pentru expediţiile pe urma gorilelor au crescut în Rwanda, de la 750 de dolari la 1.500 de dolari. Uganda a ales să menţină un plafon de 600 de dolari pentru un permis până la mijlocul anului 2019. În acelaşi timp, sunt oferite condiţii de cazare de lux pentru turişti şi nu mai puţin de 20 de familii de primate sunt accesibile în parcurile naturale din zonă.

Matera, în Italia, este Capitală Europeană a Culturii în 2019 astfel că de la grotele preistorice la bisericile săpate în stâncă până la concertele şi galeriile contemporane, atracţiile oraşului sunt pregătite pentru un an intens.

Indonezia este o destinaţie căutată de cei care îşi doresc să marcheze 150 de ani de la publicarea volumului semnat de Alfred Russel Wallace, ¨The Malay Archipelago¨, care a explorat diferenţele uriaşe în fauna unor zone apropiate din Indonezia.

Oraşul românesc pe care cei de la National Geographic îl văd completând lista de destinaţii cool ale anului 2019 este Sibiu. Gastronomia recomandă oraşul, pentru că acesta va face parte din regionala europeană de specialitate. De-a lungul anului, Sibiul va beneficia de o serie de evenimente culinare care numără târguri, turnee şi festivaluri care vor promova diversitatea gusturilor din zonă. Zidul oraşului, păstrat timp de opt secole ca şi muzeul Brukenthal, deschis în 1817, se numără printre lucrurile care fac din Sibiu o destinaţie demnă de atenţie pentru cei care îşi planifică drumurile din 2019, conform mediafax.ro.