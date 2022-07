Uluitor! Timişoreanul Kevin Luca, pompier la ISU Timiş, patru medalii de aur la mondialul de karate!

Timişoreanul Kevin Luca a cucerit patru medalii la Campionatul Mondial de Karate WUKF!

La Miami, în Statele Unite ale Americii, sportivul în vârstă de 20 de ani, legitimat la clubul K-Champs Do Karate Timişoara, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere în probele kumite individual categoria 18-20 de ani – 65 de kilograme, kumite individual open, kumite rotativ pe echipe şi kumite shobu sambon.

Kevin este obişnuit cu performanţele la nivel înalt. El mai are în palmares un aur mondial cucerit în 2018, trei medalii de aur şi una de argint obţinute la cea mai importantă competiţie internaţională din 2019 şi alte patru medalii de aur la mondialul din 2021. S-a apucat de karate la frageda vârstă de cinci ani, iar în prezent este antrenat de Alexandra Corbeanu, Valentin Popa şi Cătălin Costinaş.

Pe lângă activitatea de sportiv, Kevin Luca lucrează ca pompier la ISU Timiş.

„După foarte multe antrenamente şi nenumărate ore petrecute în sală, visul a devenit realitate! Este un sentiment pe care nu îl pot descrie în cuvinte. Am început antrenamentele specifice pentru acest concurs în urmă cu şase luni. Nu prea am avut competiţii în acest an, mi-a fost greu cu locul de muncă.

De meserie sunt pompier, lucrez la ISU Timiş. Superiorii mei mă susţin în activitatea mea din toate punctele de vedere. Pentru mine urmează o pauză de câteva săptămâni, apoi voi reveni în forţă”, ne-a declarat Kevin Luca.

Alexandra Corbeanu, unul dintre antrenorii săi, a obţinut la rândul ei o performanţă remarcabilă la mondialul din Statele Unite ale Americii, reuşind să cucerească medalia de argint.

Alţi doi sportivi de la clubul K-Champs Do Karate Timişoara s-au evidenţiat la Miami. Timea Czako a devenit campioană mondială, iar Robert Manea s-a întors acasă cu medalia de bronz.