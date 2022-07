DNA, percheziţii la Primăria Timișoara! Reacția unui viceprimar

DNA Timișoara efectează percheziții la locuința fostului șef al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din Primăria Timișoara, Florin Răvășilă. Viceprimarul Cosmin Tabără spune că a avertizat încă de acum un an asupra unor aspecte pe care procourorii le investighează acum:

”În urmă cu 1 an, am văzut modul de lucru al societății care administra două dintre cimitirele Timișoarei. Am avertizat că atât timp cât eu lucrez în Primăria Timișoara nu voi permite nimănui să încalce legea sau să trateze cu dispreț cetățeanul.

Mărturisesc că s-au încercat tot felul de intervenții pentru a mă îndupleca să trec cu vederea ceea ce se întâmplă. În plus, văzând atitudinea continuă în raport cu obligațiile contractuale, că se persista în modul defectuos de a-și face treaba, că doar banii erau importanți, nu și îndeplinirea obligațiilor, am decis unilateral să reziliez contractul de prestări servicii. Pe această cale mulțumesc și colegilor din Direcție cu care am colaborat în această speță.

Astăzi, DNA-ul este la sediul societății respective și investighează modul lor de lucru, ceea ce confirmă că decizia mea din urmă cu un an a fost una corectă. Nici în acest moment, firma de care pomeneam nu are relații contractuale cu PMT.

Descinderile DNA vizează și activitățile unor persoane care au răspuns de Direcția Patrimoniu în trecut. Imediat după preluarea atribuțiilor asupra acestei Direcții, am schimbat din funcție persoana asupra căreia exista suspiciune, chiar dacă făcea parte din același partid cu mine.

După ani de zile în care Direcția de Patrimoniu a fost mereu expusă anchetelor și suspiciunilor, în ultimul an și jumătate, această direcție a fost una curată, iar modul ei de lucru nu a născut suspiciuni și nici nu a lăsat urme de interpretări. Nu există plângeri penale asupra nimănui din această Direcție și sper ca lucrurile să rămână așa”.