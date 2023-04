Turiștii revin în număr tot mai mare la Castelul Corvinilor. Se așteaptă atingerea pragului de dinainte de pandemie.

Numărul vizitatorilor care aleg Castelul Corvinilor din Hunedoara începe să se apropie de nivelul înregistrat înainte de pandemie.

Perioada de restricții din ultimii ani a afectat fluxul de turiști care au trecut pragul monumentului istoric, spune directorul Muzeului Castelul Corvinilor, Sorin Tincu.

“Și Castelul Corvinilor a fost afectat de de pandemie, dar încet-încet numărul de vizitatori începe să crească. Vizitatorii revin și la Hunedoara, astfel că în primul trimestru al acestui an ne putem lăuda cu mai bine de 30.000 de vizitatori, comparativ cu anul trecut, când am avut 19.000 de vizitatori. Este o creștere semnificativă, sperăm ca pe parcursul acestui an să atingem pragul din anul 2019, când numărul vizitatorilor la Castelul Corvinilor a depășit suma de 400.000”, spune Sorin Tincu, citat de radiotimisoara. De luna aceasta Castelul Corvinilor de la Hunedoara poate fi vizitat după programul de vară. Edificiul istoric își închide porțile la ora 20.00, astfel că turiștii vor avea mai mult timp la dispoziție ca să-l admire. În biletul de intrare este inclusă vizitarea Castelului Corvinilor, a Casei Breslelor și a Expoziției de pre și protoistorie, amplasate în Curtea Husarilor.

Pe perioada sărbătorilor pascale, monumentul istoric rămâne deschis. Astăzi si mâine, programul este între orele 9.00 și 17.00, iar luni – intre 9.00 și 20.00.