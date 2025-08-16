Trump și Putin au avut o întâlnire „productivă” în Alaska: „Avem șanse mari să ajungem la un acord”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat după o întrevedere cu Vladimir Putin în Alaska că discuțiile au fost „extrem de productive”, cu numeroase puncte de acord, și că va informa liderii NATO și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre progresele făcute.

Președintele american Donald Trump a afirmat, la finalul unei întâlniri cu omologul său rus Vladimir Putin desfășurate în Alaska, că cele două părți au făcut „progrese semnificative” în cadrul discuțiilor, chiar dacă nu s-a ajuns încă la un acord final.

„Nu există un acord până nu există un acord. Dar avem o șansă foarte bună să ajungem acolo”, a spus Trump.

Liderul american a anunțat că intenționează să contacteze în scurt timp conducerea NATO și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a le comunica detalii despre întrevedere.

Potrivit lui Trump, discuțiile au vizat războiul din Ucraina și reducerea pierderilor de vieți omenești, estimând că implementarea unor eventuale înțelegeri ar putea salva „mii de oameni pe săptămână”.

Trump a subliniat relația „fantastică” pe care o are cu Putin, deși a recunoscut că în trecut relațiile bilaterale au fost afectate de ceea ce a numit „farsa Rusia, Rusia, Rusia”, pe care o consideră o acțiune „criminală” ce a îngreunat cooperarea.

El a lăudat atât echipa sa, cât și reprezentanți ai mediului de afaceri din Rusia, prezenți la discuții, și a sugerat că următoarea întâlnire ar putea avea loc la Moscova.

„Putin își dorește pacea la fel de mult ca mine”, a declarat Trump, adăugând că va continua eforturile diplomatice în perioada următoare.

(sursa: Mediafax)