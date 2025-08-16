Parapantist blocat pe o stâncă în apropiere de Simeria, salvat.

Un parapantist în vârstă de 37 de ani, din Deva, a fost salvat vineri seara după ce a rămas blocat pe o stâncă în urma unei aterizări forțate, în zona Măgura Uroiului, lângă orașul Simeria. Bărbatul s-a oprit la aproximativ 20 de metri înălțime și acuza dureri lombare, fiind conștient și cooperant.

La fața locului au intervenit pompieri de la Detașamentul Deva, inclusiv alpiniști, împreună cu echipaje medicale de la SMURD și SAJ, iar salvamontiștii au fost solicitați suplimentar pentru asigurarea operațiunii, potrivit ISU Hunedoara.

Pompierii alpiniști au efectuat transportul victimei cu targă până la echipajele medicale.

Parapantistul a fost predat personalului ambulanței SAJ, care l-a evaluat medical, bărbatul acuzând dureri la nivelul bazinului. Acesta este transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Deva.

(sursa: Mediafax)

Foto: Agerpes