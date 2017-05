Transformă Revolution în casa ta, la zona de camping a festivalului! 13 nume noi s-au alăturat line-up-ului

Cu cât Revolution Festival se apropie mai mult de debutul celei de-a treia ediții, cu atât line-up-ul devine mai mare și mai bun.

Un nou val de trupe excelente și artiști spectaculoși au fost confirmați, urmând să apară pe numeroasele scene Revolution Festival.

Pregătiți-vă pentru petreceri non-stop cu performeri precum: ICICLE (Shogun Audio), Brigada Artistica Urbana, Maika, Mighty Boogie, Repetitor, Sharks, Snakes and Planes, Dan Dragos, Elles, AWWO, Dungaree, Duodron, Katara and Minimal Bogart. În perioada 1 – 3 iunie, Muzeul Satului Bănățean din Timișoara va fi punctul de întâlnire pentru unii dintre cei mai tari artiști ai momentului. Line-up-ul a fost selectat cu atenție, astfel încât să asigure că toată lumea are parte de muzică pe gustul ei, iar petrecerile nu se vor termina până dimineața.

Fanii diferitelor tipuri de muzică electronică vor fi încântați de Rudimental Dj set, Delta Heavy, ICICLE (Shogun Audio), LTJ Bukem, DJ K-Lu la Music Guru – Scena Principală, Dubfire, Lee Burridge, BARAC b2b GESCU, ABC, ARAPU, MAHONY, MIHIGH, PREMIESKU LIVE, PRIKU, VLF la Electronic Apex Stage, iar ALIEN TREE, ATMA LIVE, B:HEX, DUKA, GAIA DJ Team, LATAM, LYGOS, MANDA, MOZZA, PSYLEV, PURA, SARMATI Live, SHUVA, STOLE, SUN RA, THAL, VLADA, XOA, ZARMA și ZENESIS la Gaia TRANCE Stage. Pe de altă parte, fanii performance-urilor live se vor putea bucura de unele dintre cele mai puternice trupe alternative rock, hard, heavy metal, punk și nu numai, cum ar fi: Eluveitie, Dubioza Kolektiv, GBH, Alternosfera, Brigada Artistica Urbana, GOJIRA + PLANET H, Macanache și The Putreds, Maika, Mighty Boogie, Repetitor, Suie Paparude, All Friends Band, BAB și Sharks, Snakes & Planes la Music Guru. La Extreme Stage, locul perfect pentru oamenii extremi, ne vom bucura de unele dintre cele mai bune formații, precum: Bleed Someone Dry, Consecration, Godsleep, Infected Rain, Last Hope, Dead Joker, Exploding Head Syndrome, Goath, Tenebres, Angerseed, Archeonic, AWWA, Different Class, Dungaree, Duodron, Fantazia, The Father Of Serpents, First Flame, Guerillas, Katara, Koneskin, Minimal Bogart, Monokrom, Nest Of Plagues, Quasarborn și Void Inn. Anul acesta Revolution propune un festival mai nebun ca niciodată, cu trei zile și trei nopți de distracție non-stop.

În timpul zilei se pregătesc o mulțime de activități, iar noaptea este dedicată concertelor și petrecerilor care te vor face să dansezi până la răsăritul soarelui. Pentru cei care nu vor să rateze nici un moment din distracție, vara aceasta Revolution va avea o zonă de campare.

Campingul va fi în apropierea lacului de la Muzeul Satului Bănățean și va oferi facilități excelente. Pentru numai 29.99 de lei, cei care decid să se mute la festival vor beneficia de: dulăpioare cu cheie, hot spot Wi-Fi, punct pentru încărcarea bateriilor, bar, recepție non-stop, livrare mâncare, dușuri cu apă caldă și toaletele.

În prețul de 29.99 de lei sunt incluse toate cele trei zile de festival, iar biletele se pot cumpăra de pe www.myticket.ro sau www.eventim.ro. Accesul în camping va fi permis de pe 31 mai până pe 4 iunie.

Biletele la Revolution Festival se pot cumpăra de pe www.myticket.ro și www.eventim.ro și costă doar 99 de lei.

De asemenea, nu uitați să veniți La Căpițe, pe 18 mai, de la ora 21, pentru a simți vibe-ul Revolution Festival, la un warm-up party pe care nu-l veți uita prea curând. Desert Montain Tribe și S-T-Phan se vor asigura că vei primi toată muzica de care ai nevoie.