Tineri cercetați la Timișoara pentru pornografie infantilă și viol. Victima, o fată de 14 ani pe care au filmat-o

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracțională a două persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și viol săvârșit asupra unui minor.

Din probele administrate a rezultat că, în luna aprilie 2025, două persoane (dintre care una se sustrage urmăririi penale) ar fi determinat o victimă minoră (14 ani) să întrețină cu acestea acte de natură sexuală, context în care ar fi realizat materiale de tip video cu un telefon mobil.

În luna septembrie 2025, la refuzul persoanei vătămate minore de a întreține, din nou, acte sexuale, persoanele cercetate ar fi distribuit pe o rețea de socializare materialul pornografic produs anterior.

La data de 29 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea uneia dintre persoanele cercetate, de 24 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și viol săvârșit asupra unui minor.

A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă a acesteia, pentru 30 de zile.

De asemenea, a fost solicitată arestarea în lipsă a celeilalte persoane cercetate, de 21 de ani, care se sustrage de la urmărirea penală, a transmis IPJ Timiș.