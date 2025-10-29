MAI: Actele de stare civilă plastifiate nu mai sunt valabile

Plastifierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces le face să devină nule, informează Ministerul Afacerilor Interne (MAI) într-o postare pe pagina de Facebook.

„Știai că plastifierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces le face nule? Conform Legii, actele de stare civilă plastifiate nu mai sunt valabile și sunt respinse atunci când ai nevoie de ele”, transmite ministerul.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne anunță că soluția este păstrarea documentul într-o folie de protecție, fără să fie plastificat.

„Dacă l-ai plastifiat deja, poți cere un duplicat la serviciul de evidență a persoanelor sau, dacă te afli în străinătate, de la consulat”, adaugă MAI.