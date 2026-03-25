Timișorenii sunt invitați să planteze pomişori în zona Bucovina

Un teren degradat va fi transformat în spațiu verde de Primăria Municipiului Timișoara, împreună cu Asociația Act for Tomorrow și cu sprijinul OMV Petrom.

Sâmbătă, 4 aprilie 2026, în zona Bucovina, pe strada Constantin Stere, pe o suprafață de aproximativ 0.8 hectare, voluntarii vor planta o pădure urbană, precum și multiple insule de arbori, arbuști și plante perene, din specii specifice mediului urban, selectate pentru rezistență și pentru capacitatea de a susține biodiversitatea.

Acțiunea face parte din programul „România Plantează pentru Mâine” și continuă demersurile de aducere a naturii în proximitatea cartierelor, acolo unde impactul asupra calității vieții este direct.

Participarea la acțiunea din 4 aprilie este deschisă tuturor celor care doresc să se implice direct în transformarea orașului. Înscrierea se realizează prin formularul dedicat:

Echipamentele necesare vor fi asigurate de organizatori, iar participanții sunt încurajați să vină echipați corespunzător pentru activități în aer liber.

„Intervenția din cartierul Bucovina contribuie la reducerea temperaturilor în perioadele caniculare, la filtrarea aerului și la crearea unui spațiu accesibil pentru comunitate, integrat în viața de zi cu zi a cartierului.

Campania de plantare din această primăvară include regenerarea a 3 spații: dezvoltarea a două păduri urbane și un proiect de pajiște urbană pe malurile Begăi, intervenții care contribuie la dezvoltarea unei rețele de infrastructură verde la nivelul orașului. Aceste spații sunt gândite ca soluții concrete pentru reducerea poluării, îmbunătățirea confortului termic, susținere a biodiversității urbane și creșterea accesului la zone verzi în cartierele dens construite. Totodată, vor avea loc și acțiuni de plantare și îngrijire, cu elevi de la școli din municipiu, desfășurate în cadrul programului Săptămâna Verde.

Acțiunile din acest sezon continuă intervențiile realizate în 2025 în cartiere precum Fabric și Calea Șagului, unde peste 400 de voluntari au plantat aprox.10.000 de arbori, arbuști și plante perene și au contribuit la transformarea unor terenuri neutilizate în păduri urbane care oferă deja beneficii vizibile pentru locuitori”, a transmis Primăria Timişoara.