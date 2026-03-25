Lucrări programate la rețeaua de apă în Timișoara și în județ.

Joi, 26 martie 2026, între orele 9 și 16, sunt planificate lucrări la rețeaua de apă din Timișoara, în zona intersecției dintre bulevardul 16 Decembrie 1989 și Piața Alexandru Mocioni.

Pentru realizarea acestor intervenții, furnizarea apei va fi oprită temporar pentru locuitorii de pe următoarele străzi: bulevardul 16 Decembrie 1989, Piața Alexandru Mocioni, Ady Endre, Moților, Timotei Cipariu și Treboniu Laurean.

Aceste lucrări sunt parte a unui proiect finanțat din fonduri europene și au ca scop modernizarea rețelelor de apă din zona de sud a orașului.

Tot joi, 26.03.2026, se sistează alimentarea cu apă în satul Măguri, între orele 8-12, pentru lucrări de mentenanță la forajul care alimentează localitatea.

„La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă. Rugăm, de asemenea, consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată”, transmit reprezentanții Aquatim.