Lucrări programate la rețeaua de apă în Timișoara și în județ

Social
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Joi, 26 martie 2026, între orele 9 și 16, sunt planificate lucrări la rețeaua de apă din Timișoara, în zona intersecției dintre bulevardul 16 Decembrie 1989 și Piața Alexandru Mocioni.

Pentru realizarea acestor intervenții, furnizarea apei va fi oprită temporar pentru locuitorii de pe următoarele străzi: bulevardul 16 Decembrie 1989, Piața Alexandru Mocioni, Ady Endre, Moților, Timotei Cipariu și Treboniu Laurean.

Aceste lucrări sunt parte a unui proiect finanțat din fonduri europene și au ca scop modernizarea rețelelor de apă din zona de sud a orașului.

Tot joi, 26.03.2026, se sistează alimentarea cu apă în satul Măguri, între orele 8-12, pentru lucrări de mentenanță la forajul care alimentează localitatea.

„La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă. Rugăm, de asemenea, consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată”, transmit reprezentanții Aquatim.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *