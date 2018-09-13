Timișorenii sunt așteptați la cules de struguri la Vârșeț

Orașul Vârșeț, Organizația turistică din Vârșeț si Consulatul General al Republicii Serbia organizează în acest weekend cea de-a 61-a ediție a „Zilelor recoltei” (sau „Zilele culesului de struguri”).

Manifestarea, căreia localnicii îi spun localniciau „Grozdjebal”, este cel mai mare, cel mai vechi și cel mai vizitat eveniment turistic și de afaceri din această regiune.

Organizatorii promit și pentru acest an un program bogat și adaptat pentru gustul tuturor.

Cele trei zile de petrecere sunt deschise, tradițional, de o paradă fastuoasă, condusă de legendarul Vinko, căruia, la ceremonia inaugurală, primarul îi predă cheile orașului, care vor fi înapoiate doar la închiderea sărbătorii.

În cadrul „Zilelor culesului de struguri”, la Vârșeț vor fi organizate numeroase evenimente culturale, comerciale și sportive, precum și un târg de struguri și vin.

Printre evenimentele cele mai îndrăgite de miile de vizitatori, dintre care o foarte mare parte sunt români, se regăsesc carnavalul și parada tradițională, teatrul pentru copii, popularul joc al aruncatului de struguri din avion, turul podgoriilor locale pe biciclete, competiții sportive, divertisment, concerte și focuri de artificii.

Nu în ultimul rând, oaspeții sărbătorii vor alege regina frumuseții din 2018. La loc de cinste, vor fi și în acest an specialitățile culinare, bunătățile la grătar sau ceaun, care fac deliciul miilor de vizitatori.