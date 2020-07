Timişoreanul Vlad Neaga, învingător în cursa clasei regină MotoRC, etapa a doua

Cea de-a doua etapă a campionatului MotoRC, desfășurată în weekend-ul 3-5 iulie, a adus multă satisfacție echipei VN Motorsport, prin succesul înregistrat de pilotul timișorean Vlad Neaga, la clasa Stock 1000, în cea mai spectaculoasă dintre curse.

Pentru a doua oară consecutiv, Vlad a reușit să treacă primul linia de sosire, într-o competiție care impune multă rigoare, curaj dar și creativitate în pilotaj, tocmai această inedită caracteristică ridicând standardul acestui sport.

Vlad, copilul care la 10 ani nu s-a temut să încalece o motocicletă, a cultivat de-a lugul anilor răbdarea în a obține rezultatele extraordinare de azi, entuziasmul pentru acest sport fascinant pentru mulți dintre noi și perseverența de a depăși obstacolele impuse de logistica precisă a competiției.

În cazul lui Vlad Neaga, aceasta este combinația imbatabilă pentru succes.

„Pornind de pe poziția a patra, știam că startul este unul crucial, așa că am ales o trasă diferită față de ceilalți concurenți, am preferat să merg pe exterior și să duc o viteză mai mare pe viraj. S-a dovedit a fi alegerea corectă, astfel că deja din al doilea viraj, eram pe locul secund. Duelul cu Cătălin Cazacu s-a repetat și acum, l-am urmărit, și în mai puțin de două tururi am reușit să-l depășesc. Mă așteptam ca înspre finalul cursei să-mi fie atacată poziția de lider și m-am concentrat să păstrez un ritm constant, să nu fac greșeli, și să-mi gestionez cât mai bine resursele. Cu patru ture înainte de final, atacul lui Drăghici n-a avut sorți de izbândă, am reușit să revin imediat în frunte și să câștig apoi cursa!”, a afirmat Vlad Neaga, după încheierea cursei.

Pentru mai multe informaţii puteţi accesa pagina de Facebook a clubului: https://www.facebook.com/VNMotorsport/