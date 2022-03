Timișoara speră la un velodrom

Vești bune pentru iubitrii ciclismului: vom avea un velodrom în Timișoara, probabil în partea de nord a orașului. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Cosmin Tabără, care consideră că Timișoara are nevoie de o astfel de arenă:

”Iubim bicicleta, mișcarea, dar facem ceva pentru ea exceptând PR-ul care dă bine? Eu nu accept ca Timișoara să fie mereu în urma altor orașe din România, nu accept ca mereu alții să fie exemplul pozitiv al României! Timișoara a fost mereu în față și acolo trebuie să revină!

Vorbim des despre ciclism, vreau să concretizam și în ceva care să deschidă ușa pentru pasionați, dar și pentru performanță! Am promis în urmă cu un an că voi începe demersurile pentru găsirea unei locații în vederea construirii unui velodrom în Timișoara.

Suntem pe punctul de a putea spune că avem locația, în partea de nord a orașului. Mai sunt câteva proceduri de îndeplinit, dar cred că este zona unde putem construi un velodrom profesionist în Timișoara, cu un parc în jurul lui, locul unde bikerii și skaterii să se poată manifesta pe piste speciale amenajate.

Sigur că nu este ceva ce va fi realizat peste noapte, dar în cursul acestui an am putea înainta intenția noastră către Compania Naională de Investii în vederea obținerii finanțării. Pentru proxima ședință de Consiliu Local, am propus, împreună cu colegii de la Patrimoniu și Baze sportive, un proiect de HCL pentru a porni procedurile juridice și administrative necesare eliberării de sarcini a acelei locații. Sunt convins că acest proiect va fi aprobat în unanimitate.

În momentul de față, România nu are un velodrom funcțional, am auzit că se va realiza unul la Craiova de către CNI, sper ca informația să fie reală. Oricum, Timișoara merita să aibă și ea o astfel de arenă. Important este să lăsăm ceva în urma noastră pentru Timișoara! Rolul nostru este să administrăm orașul, nu să găsim scuze pentru eșecuri”.