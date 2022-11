Teatrul Național din Craiova pune în scenă o piesă scrisă de Regele Mihai și Regina Ana

Spectacolul „Alegerea”, ce are la bază piesa într-un act scrisă în 1960, la Versoix, de către Majestățile Lor Regele Mihai I și Regina Ana, va avea premiera absolută vineri, la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, scrie descopera.ro.

Premiera absolută a piesei scrise de Regele Mihai I și Regina Ana va avea loc vineri, 17 noiembrie, de la ora 19:00, la Sala I.D. Sîrbu și se va desfășura în prezența Alteței Sale Regale, Principesa Sofia.

Spectacolul este regizat de Alexandru Boureanu și Raluca Păun, scenografia poartă semnătura Liei Dogaru, muzica live este compusă și interpretată live de către AG Weinberger, Florin Constantinescu semnează video design-ul iar distribuția spectacolului este alcătuită din actorii Naționalului craiovean: Claudiu Mihail, Marian Politic, Gabriel Marciu, Raluca Păun și copilul Vladimir Politic.

„În seara aceea am început să ne scriem vieţile: viaţa lui sub comunism, a mea în mijlocul unei lumi frivole. Şi apoi, împreună, am descoperit un personaj comun, prietenul, care venea cu o a treia lume, cu o a treia voce.

Cea a curăţeniei, a purităţii. Am continuat să scriem şi replicile veneau, se înşirau în mod firesc pe hârtie.

Toată povestea a fost, aşadar, scrisă împreună; ne-am împletit gândurile, ideile, fantezia. Aşa cum o făcusem până atunci în viaţa reală, aşa cum am făcut şi de atunci încoace.

Vorbeam, scriam, ne arătam unul altuia ce scrisesem singuri… E curios, scriam amândoi fără să ne putem opri. Am fost inspiraţi! Am numit piesa Alegerea.

Am scris-o întâi în englezeşte, apoi în franţuzeşte şi, peste ani, în româneşte. Numai că nu reuşeam să-i găsim un sfârşit.

Şi asta fiindcă nu ştiam ce răspuns să dăm acestei lumi, cum să contribuim noi înşine la vindecarea rănilor care ne atinseseră şi pe noi. Finalul a venit din sufletul şi mintea amândurora, stând şi reflectând împreună. Soluţia era […] iubirea.

Aşa am hotărât şi noi să facem cu personajele şi povestea noastră din piesă: să-i îndreptăm către iubire”, spunea, în volumul „Un război, un exil, o viață”, Majestatea sa Regina Ana.

Piesa este încărcată de semnificații și ridică probleme de natură filosofică, într-o lume prinsă în lupta dintre două ideologii opuse. Aici se distinge și lupta interioară a omului prins între slăbiciunile și virtuțile sale.

Binele în opoziție cu Răul. Întunericul cu Lumina. Și alegerea, salvarea noastră, nu poate fi decât Iubirea.