Surprinzătoarea reacție a Aurei Danielescu în cazul elevei agresate

În timp ce societatea civilă a fost mai mult decât indignată când a aflat de actul de bullying petrecut luni, la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Timișoara, fostul inspector școlar general Aura Danielescu, destituită din funcție anul trecut, a avut o reacție surprinzătoare față de întreaga situație.

Activă pe rețelele de socializare, Aura Danielescu i-a transmis un mesaj pe Facebook Andreeei Muntean, directoarea demisă în această după-amiază de la conducerea liceului, manifestându-și solidaritatea față de colega ei, în cazul căreia consideră că s-a făcut un abuz!

Mai mult, Aura Danielescu a încurajat-o, încercând să-i arate perspectivele minunate care i se vor deschide dacă va rămâne doar un dascăl, așa cum spune că s-a întâmplat și în cazul ei după ce a plecat din conducerea ISJ Timiș.

Oare dacă fapta s-ar fi petrecut în timpul mandatului său de inspector școlar general ar fi felicitat-o pe fosta directoare la scenă deschisă?

Redăm în continuare mesajul postat de Aura Danilescu:

”Multumesc, Andreea! Regret nespus ceea ce ti s-a intamplat! Regret ca a trebuit sa fiu trimisa acasa si bine mi-au facut, pentru a-mi da seama ca trebuia sa va zambesc mai mult, sa va apar mai mult, sa va spun cat va respect si cat de multe am invatat de la unii dintre voi. Sunt trista pentru ca un abuz asupra unui copil se considera ca se corecteaza printr-un alt abuz! De data aceasta asupra profesorilor!

Iti multumesc pt tot ce ai facut pentru copii, pentru dascali, pentru Alimentar si pentru mine! Te imbratisez cu drag si te rog sa te simti eliberata! Eu am inceput sa traiesc dupa ce am plecat din ISJ! Copiii au nevoie de sprijin, noi avem nevoie sa fim intelesi si invatati, avem nevoie in scoli de consilieri, de specialisti in domeniu! Avem nevoie sa fim respectati! Nu eu te-am numit director! Erai acolo! Munceai toate verile!

Ai fost prezenta in toate comisiile! Ai facut-o pentru copii! Din pacate, nu e tot timpul asa cum ne dorim! Nu putem face minuni, desi ne-am dori! Nu tu pierzi plecand spre catedra! Tu ai doar de castigat! Vei fi mult mai aproape de copii! De cei pe care-i iubim! Sunt trista pentru ca meritai sa ti se explice, sa intelegi de ce, sa ti se intinda o mana, sa primesti macar un telefon, nu sa auzi de la presa ca ai fost demisa! Ni se intampla toate acestea pentru ca nu suntem solidari, nu stim sa facem zid unii in jurul celorlalti, ca ne temem mereu ca nu facem destul! Ai grija de tine si invata de maine sa traiesti cu adevarat! O sa-ti placa!”.