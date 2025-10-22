Știați că în Timișoara există o stradă ale cărei povești îți dau fiori? Curioșii sunt aşteptaţi la un tur, cu lanterne şi îmbrăcaţi bine

Știați că în Timișoara există o stradă ale cărei povești îți dau fiori?

Cei de la Universitatea de Vest vă invită să o descoperiți la lumina lanternelor, de Halloween, în cadrul unui tur ghidat din seria Timișoara – Harta secretă.

„Cu Adriana Babeți în rol de ghid și o lanternă în mâna fiecăruia, vom explora un colț al orașului unde istoria se împletește cu misterul, iar umbrele par să aibă povești de spus. Aventura începe în 31 octombrie,la ora 17, iar punctul de întâlnire este intrarea Observatorului Astronomic Timișoara, Piața Axente Sever nr. 1.

Aduceți o lanternă și îmbrăcați-vă bine – e un tur rece ca o poveste bună de spus seara! Sunt bineveniți toți curioșii – de la cei mici cu inimă mare până la cei mari cu suflet jucăuș. Dacă vremea ne joacă feste, turul va fi reprogramat. Fantomele nu se supără, doar amână puțin apariția!

Participarea este gratuită, dar locurile sunt limitate. Pentru a vă înscrie, completați formularul disponibil aici: https://forms.gle/PoFzezhN46D81BhXA. Evenimentul este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.”, au transmis organizatorii.