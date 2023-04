Start în play-off! Primele meciuri ale baschetbaliștilor de la SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara

La cinci zile distanță de la ultimul meci al fazei Top 10, Leii din Banat vor juca prima partidă din play-off. Clasată pe locul al optulea, SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara va întâlni echipa care a încheiat pe locul întâi, CSM Oradea.

Înfruntarea va avea loc după sistemul „trei din cinci”, cu meciuri la Oradea (12 și 14 aprilie), apoi la Timișoara (18 și 20 aprilie) și cu un eventual joc decisiv în orașul de pe Crișul Repede (23 aprilie).

Calificarea a venit vineri, după victoria cu 99-89 în fața echipei din Pitești, dar și după succesul Rapidului în fața lui Dinamo, situație despre care a vorbit pivotul Igor Kesar:

„Înainte de toate, am știut să jucăm ca o echipă, am făcut tot ceea ce a depins de noi, fiecare jucător a fost la un nivel de joc ridicat și extrem de concentrat în jocul cu Pitești. Ne-am făcut treaba foarte bine, am învins, ne-a ajutat și rezultatul de la București și iată-ne calificați. Lucrurile merg bine pentru noi”.

Timișoara și Oradea s-au întâlnit în prima parte a campionatului, când au făcut parte din Conferința B, la capătul căreia s-au clasat pe primele două locuri. Echipa noastră s-a impus la 16 octombrie, pe teren propriu, 77-73, iar bihorenii s-au revanșat în sala de acasă, cu 89-66, la 28 decembrie.

Despre reîntâlnirea cu bihorenii (prima înfruntare va fi miercuri, 12 aprilie, la ora 20.00, la Oradea Arena) a vorbit tot Igor Kesar, care este coșgheterul echipei (15.3 puncte/meci), având 71 de puncte și 15 recuperări în cele mai recente trei partide:

„Suntem nerăbdători să începem play-off-ul, iar odată ajunși aici sper că vom găsim din nou resursele de a juca la nivel înalt. Va fi dificil, pentru că au avantajul unui meci în plus pe teren propriu și alcătuiesc o echipă valoroasă. Evoluțiile bune pleacă de la ceea ce faci la antrenamente, iar Djokovic și cu mine am avut cifre bune în ultima perioadă, dar mulți dintre noi s-au evidențiat de-a lungul sezonului. Important acum este ca toți să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut în continuare”.

