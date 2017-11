Sport și performanță în cel mai vestic oraș al țării

Clubul Sportiv ”Unirea” Sânnicolau Mare atrage foarte mulți tineri prin cele șapte secții pe care le deține. Este și motivul pentru care un copil din patru din cel mai vestic oraș al țării practică sport de performanță.

”Toată activitatea sportivă este finanțată de la bugetul local, suma anuală fiind de un milion de lei”, a precizat Radu Asaftei, viceprimarul din Sânnicolau Mare.

În prezent, aproape 500 de copii cu vârsta sub 18 ani sunt legitimați la clubul Unirea, iar rezultatele nu întârzie să apară.

”Pregătim copiii la mai multe discipline: fotbal, handbal masculin și feminin, karate, box, tenis de masă, tenis de câmp și șah, la care am înființat recent o subsecție de GO. La box am obținut, anul acesta, locul al III-lea pe țară la cadeți, iar la fotbal juniori B1 am ajuns în semifinala națională. Și fetele de la handbal au fost semifinaliste.

De altfel, în Sânnicolau Mare vom organiza în luna decembrie două memoriale, la fotbal și handbal. Este vorba despre turneele <<Gheorge Biaș>> și <<Ioan Morar>>, unde vom avea invitate și echipe din Serbia și Ungaria. Cei mai mulți copii înscriși la club sunt la secția de karate, unde avem aproape 100 de sportivi”, a precizat Flavius Sitaru, președintele Clubului Sportiv ”Unirea” Sânnicolau Mare.

Mişcarea sportivă din acest centru urban reprezintă deja o tradiţie. În primele decenii ale secolului XX, a existat la Sânnicolau Mare societatea de gimnastică ”Şoimii României”, cu secții de exerciţii de gimnastică, figuri acrobatice, piramide şi lupte, întreceri, alergări şi sărituri, salturi… mortale, jocuri şi dansuri naţionale.

Mai târziu, s-au înfiinţat Cohorta de cercetaşi, dar și Societatea de tenis. Prima echipă de fotbal a luat ființă în anul 1902, fiind numită Asociaţia Sportivă ”Sânmiclăuşana”. Unirea Sânnicolau Mare apare în 1953, odată cu reluarea activității sportive de după război.

După înfiinţarea cooperativei meşteşugăreşti ”Bănăţeanul”, aceasta îşi constituie o echipă de fotbal numită Voinţa. O grupare sportivă care a adus faimă oraşului a fost echipa de volei feminin, care a câştigat campionatul republican trei ani la rând, între 1958-1960.

De asemenea, la tenis de masă, Sânnicolau Mare are trecut pe cartea de vizită un titlu național la juniori.