Speranțe pentru sute de bolnavi timişeni

Vești bune pentru pacienții diagnosticați cu cancer care se tratează la Timișoara. Ministerul Sănătății va achiziționa un aparat necesar în terapia bolii.

”Este vorba de un accelerator liniar care îl va înlocui pe cel vechi, cu care am avut mai multe probleme, defectându-se de câteva ori. Sunt în jur de 800 de pacienți anual care necesită un astfel de tratament. Fiecare dintre aceștia face circa 20 de cure de radioterapie în 12 luni.

În acest sens, primăria va construi un nou buncăr, unde va fi montat noul accelerator, pentru că dacă am înlocui cele două aparate, bolnavii nu ar putea beneficia de tratament timp de opt-zece luni, ceea ce e o perioadă lungă de timp în cazul acestei afecțiuni”, a precizat Olimpia Oprea, managerul Spitalului Municipal Timișoara.

Pentru noul echipament, ministerul organizează în perioada următoare licitația de achiziție, finanțarea fiind asigurată în baza acordului de împrumut încheiat cu Banca Mondială. De asemenea, Ministerul Sănătății a încheiat un acord cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena (AIEA), care va asigura consultanță pentru toate achizițiile de echipamente de radioterapie.

Nevoile unității sanitare timișorene pentru asigurarea tratamentului pacienților cu cancer sunt însă mai mari, conducerea Spitalului Municipal încercând să acopere lipsurile prin accesarea de proiecte europene.

”Primăria a achiziționat un aparat de brahiterapie, indicat în special în cancerul de col uterin, pe care urmează să-l instalăm. De asemenea, avem nevoie și de un computer tomograf nou, util pentru diagnosticarea și monitorizarea evoluției bolii. Încercăm să-l luăm pe fonduri europene. Noi avem un astfel de aparat vechi de peste șase ani care s-a defectat de mai multe ori, cazuri în care am trimis pacienții în privat. Acest lucru nu este de dorit, pentru că, deși am decontat procedurile, am pus oamenii pe drumuri”, a precizat Olimpia Oprea.