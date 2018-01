Se întrerupe apa în Freidorf! Străzile afectate

Miercuri, 31 ianuarie 2018, între orele 9 și 17, alimentarea cu apă a cartierului Freidorf va fi afectată de o intervenție majoră la o conductă principală de apă. Se va lucra la intersecția străzilor Anton Bacalbașa și Nicolo Paganini.

În intervalul orar anunțat se va întrerupe furnizarea apei pe străzile Ovidiu Cotruș, Anton Bacalbașa și Vasile Georgevici. Presiunea de furnizare a apei va fi scăzută pe străzile Polonă (inclusiv punctul termic), Paul Morand, Wilhelm Tell, Răscoala din 1907, Ioan Slavici (inclusiv punctul termic), Dumitru Bagdasar, Romaniței, Nicolo Paganini, Nicolae Filimon, Văliug, Ardealul, Lămâiței, Iulia Simu, Eugen Cuteanu, Constantin Silvestri, Dimitrie Stan, Ion Românu și în Parcul Industrial Freidorf.

Din cauza presiunii scăzute, este posibil ca la blocurile din zonele străzilor Polonă și Văliug, etajele superioare (III și IV) să rămână fără apă în acest interval.

Consumatori industriali mari afectați de lipsa presiunii sunt cei din Parcul Industrial Freidorf (Kromberg&Schubert, Elba, Contitech, R-Coating, Nestle etc) și din zona străzilor Polonă și Wilhelm Tell (Bio Logistic & Distribution Partner, Romaldo, IAS Design, Smithfield Prod etc).

La reluarea alimentării cu apă rece este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu se folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea ei completă. Rugăm, de asemenea, consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.