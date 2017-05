Specialiștii timișoreni, mai aproape de un tratament personalizat pentru maladia secolului

Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului – OncoGen – din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara a câștigat proiectul strategic ROSECAN (România-Serbia Joint Initiative Against Cancer in Cross-Border region: Improved Diagnosis and Treatment of Malignant Tumors), derulat pe parcursul a 42 de luni, în parteneriat cu Ministerul Sănătății din Republica Serbia, unități spitalicești din regiunea Vojvodina, precum și cu Spitalul Județean Reșița.

Acesta este finanțat prin programul Interreg-IPA CBC România – Serbia, cu 12 milioane de euro, o pătrime din bani fiind alocați instituției timișorene.

”În cadrul proiectului, Centrul OncoGen va elabora aplicații software dedicate, care vor fi implementate ulterior în toate spitalele din regiune, și va achiziționa echipamente specifice pentru diagnostic personalizat în cancer, prin secvențiere.

Această tehnică permite identificarea exactă a genelor implicate în apariția și dezvoltarea cancerului, asigurând diagnosticul de precizie al bolii și personalizarea terapiei. Abordarea inovativă aduce medicina românească la nivelul performanței de ultimă oră pe plan internațional, care țintește vindecarea bolii sau prelungirea duratei și calitatea vieții”, a precizat prof. dr. Virgil Păunescu (foto), coordonator în cadrul OncoGen.

Instituția timișoreană dispune de facilități de ultimă generație pentru cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul terapiilor avansate, având 15 compartimente și laboratoare, unde activează 40 de specialiști calificați, care au fost implicați în ultimii nouă ani în proiecte majore de cercetare naționale și internaționale.