Sorin Grindeanu intervine în scandalul înregistrărilor

Fostul premier Sorin Grindeanu intervine în scandalul din justiţie. Afirmaţiile fostului procuror DNA, Mihaiela Iorga Moraru, care spusese că i s-ar fi cerut să ‘decapeze’ la premier pentru a nu ajunge Dana Gîrbovan ministrul Justiţiei au fost confirmate de Grindeanu.

Fostul premier spune că a vorbit cu Gîrbovan şi i-a propus funcţia. Mai mult, actualul şef al ANCOM a dezvăluit că nu a mai fost chemat deloc în dosarul de la DNA.

„Eu nu am ascuns nici în acea perioadă că m-am întâlnit cu mai mulţi oameni din justiţie. Era perioada când Florin Iordache îşi dăduse demisia şi aveam nevoie de un înlocuitor. Am discutat cu persoane cu voce importantă în justiţie. Printre aceste persoane a fost şi Dana Gîrbovan.

Am vorbit despre situaţia justiţiei şi s-a atins tangenţial şi poziţia de ministru. A apărut acea înregistrare pe care nu am băgat -o în seamă. Se spunea să decapăm ca să ajungem la premier. Eu nu răspund la aceste lucruri. Au fost audieri în acest dosar. Eu nu am fost chemat nici măcar ca martor”, a spus Grindeanu la România TV, potrivit stiripesurse.ro.