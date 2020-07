Situația epidemiei, la zi, în județul Timiș: opt focare confirmate, cel mai mare la o firma de prelucrare a cărnii

Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel: Numarul de anchete epidemiologice finalizate, in ultimele 24 de ore : 19. Numarul de anchete epidemiologice in curs de desfasurare, in ultimele 24 de ore: 21

Menționăm faptul că la aceasta dată, 8 focare sunt active și se află în supraveghere epidemiologică:

TIMISOARA UNITATE PROCESARE CARNE – 174 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

TIMISOARA UNITATE SANITARA CU PATURI IN REGIM PRIVAT- 6 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA-12 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

UNITATE ECONOMICA – 3 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

COMUNITATE sat/ comuna – 11 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

CENTRU privat de îngrijiri paliative – 10 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

UNITATE ECONOMICA – 5 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

ZONA FAGET – 52 cazuri confirmate, dintre care, două decese.

Direcţia de Sănătate Publică Timiș, prin personalul de specialitate urmărește și monitorizează cu deosebită atenție evoluția situației infecției cu noul coronavirus în această zonă.