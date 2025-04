Simonis: Avem numele viitorului club alb-violet!

Club Sportiv Știința Poli Timișoara este denumirea pe care o va avea echipa fanion a Banatului, a anunțat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

”Ministerul Justiției a acceptat această variantă, iar săptămâna viitoare vom depune la Tribunalul Timiș documentele necesare înființării clubului.

Noua structură sportivă are, astăzi, doi membri: Consiliul Județean Timiș și Universitatea Politehnica, dar e nevoie de mai mult dacă ne dorim, într-adevăr, să readucem Poli acolo unde îi este locul.

Primăria Timișoara are posibilitatea să ni se alăture în acest demers și am încredere că, până la urmă, va veni alături de noi. Este un moment important pentru Poli și suporterii alb-violeți, cu care am discutat pe această temă, și nu avem voie să îl ratăm”, transmite Simonis.

Procedural, după înființarea clubului, se vor face demersurile legale de finanțare a echipei atât de la bugetul CJ Timiș, cât și al Universității Politehnica, iar în momentul în care Primăria Timișoara se va alătura proiectului va avea o cotă de finanțare.