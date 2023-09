Șefii unei facultăți din Timișoara l-au oprit pe un profesor să mai interacționeze cu o studentă

Chiar în buza vacanței de vară care se apropie acum de final, un incident a produs vâlvă maximă printre cadrele didactice ale unei universități de stat din Timișoara.

Un șef de lucrări de la Facultatea de Agricultură a Universității de Științele Vieții din Timișoara (USVT, fostă Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului) a fost acuzat de o studentă din anul III că i-ar fi trimis poze indecente și mesaje cu conținut nepotrivit – ca să folosim un eufemism -, plângerea domnișoarei respective ajungând pe birourile decanului facultății, respectiv rectorului universității.

Ce s-a întâmplat mai departe aflați din dialogul pe care l-am purtat vineri cu domnul Florin Imbrea, decanul Facultății de Agricultură din cadrul USVT.

“-Am intrat în posesia unor informații cu privire la un caz petrecut în Facultatea de Agricultură, în care este implicat șeful de lucrări Cristian Bostan. Bănuiesc că știți la ce mă refer…

– Da, da, da, a fost o sesizare și este la comisia de etică. A fost înainte de vacanță… da, o domnișoară studentă… și, conform metodologiei, este la comisia de etică… Am primit o sesizare și, conform atribuțiilor mele de decan, trebuia să o înaintez urgent către comisia de etică. Am primit o informare și eu, și domnul rector, din partea unei studente din partea unei studente din anul III Ingineria mediului asupra unor fapte săvârșite în mediul online de către colegul nostru, nu a fost nimic fizic, doar în mediul online, dar care, totuși, nu țin de deontologia universitară și atribuțiile unui cadru didactic în ceea ce privește comunicarea cu studenții.

– Concret, este vorba de poze trimise de…

– Da, nu numai poze, ci și conversații pe WhatsApp, și două poze mai incriminatoare, dar în care nu apare fața colegului nostru. Eu nu pot să afirm cu certitudine că este colegul meu, că nu l-am văzut la bustul gol… Conform regulamentelor și metodologiei universității noastre, considerând că, totuși, sunt fapte care depășesc un pic relația cadru didactic – student, noi am făcut consiliul facultății, am înaintat către comisia de etică la nivel de universitate, care a demarat o întreagă procedură, trebuie să stea de vorbă cu studenta, cu domnul Bostan, este o procedură în desfășurare, nu știu în ce fază este… Ce am mai avut eu în atribuții… am încercat să opresc interacțiunea colegului cu anul respectiv, să nu mai intre în contact cu studenta și aici mă refer la reexaminări, nici nu știam dacă fata are vreo restanță… Dar am numit o altă comisie formată din colegi de specialitate, care să susțină restanțele care se dau acum, în toamnă.

– Din ceea ce am aflat eu, colegul dumneavoastră susține că nu el ar fi trimis pozele, că nu-i aparțin dumnealui, deși de pe numărul său de telefon au plecat acele poze…

– Eu i-am spus colegului să se adreseze organelor abilitate, pentru că eu nu am nici o atribuție să cercetez dacă pozele au fost trucate, dacă telefonul i-a fost spart… Eu am spus și în consiliul facultății că nu acuz, fiindcă nu este atribuția mea să acuz, toți beneficiem de prezumția de nevinovăție, sunt structuri abilitate…

– Este adevărat că au fost pagini întregi cu mesaje pe care le-ați primit?

– Acelea sunt depuse de studentă la comisia de etică. Eu vă mărturisesc cu toată sinceritatea că nu le-am citit, sunt foarte multe, eu nu fac parte din comisia de etică și tot ceea ce a depus domnișoara la comisia de etică eu nu am voie să văd, nici eu, nici domnul rector. Vă mărturisesc cu toată sinceritatea că nu le-am văzut. Știu că sunt depuse multe, înregistrate oficial, de către domnișoara studentă la comisia de etică.

– Am observat că universitate și facultatea figurează ca pârâte într-un proces pe litigii de muncă deschis de domnul Bostan la Tribunalul Timiș, pentru “anulare act”. Despre ce este vorba?

– Este vorba despre acele acțiuni pe care consiliul facultății le-a considerat normale… Nu i-am suspendat calitatea de cadru didactic, nu a pierdut nimic din punct de vedere financiar, doar am considerat oportun ca domnul Bostan Cristian să nu mai reexamineze în toamnă sau să interacționeze, până la finalizarea cercetării disciplinare, cu domnișoara studentă și, implicit, cu anul respectiv.

– Deci colegul dumneavoastră a dat în judecată facultatea și universitatea pentru că nu i s-a permis să mai predea la anul în care este studenta respectivă?

– Da, dânsul a considerat că noi l-am suspendat din calitatea de cadru didactic, dar nu este așa, sunt documente care se pot verifica, înregistrate. Noi doar am numit o altă comisie, ceea ce ne permite legea, de reexaminare, atât!”.

La finalul conversației cu domnul decan, i-am solicitat acestuia să ne pună la dispoziție hotărârea consiliului facultății prin care șeful de lucrări Cristian Bostan a fost oprit să mai interacționeze cu anul din care face parte și studenta care a depus plângerea, domnul Imbrea promițându-ne că luni, la prima oră, vom putea intra în posesia acesteia. Așa s-a și întâmplat, luni dimineață, pe site-ul universității, am găsit și am descărcat, din secțiunea https://usab-tm.ro/ro/consiliul-facultatii-11560/hotarari-ale-consiliului-facultatii-11561, Hotărârea nr. 951 din 20.06.2023 a Consiliului Facultății de Agricultură, reunit în ședință extraordinară.

Documentul conține șase articole, prin care s-au stabilit următoarele: la art. 1 s-a aprobat “modificarea componenței comisiei pentru susţinerea examenului de licenţă (diplomă) la programul de studiu Ingineria şi protecţia mediului în agricultură, sesiunea iunie-iulie 2023, septembrie 2023 și februarie 2024, prin înlocuirea d-lui Șef lucr. dr. Bostan Cristian, cu d-na Șef lucr. dr. Lațo Alina și introducerea d-lui Conf.dr. Crista Florin în calitate de membru supleant (…)”; la art. 2 s-a aprobat “modificarea componenței comisiei pentru interviul de admitere la ciclul universitar de master, domeniul Ingineria mediului, programul Gestiunea mediului și a resurselor naturale, sesiunea iulie şi septembrie 2023, prin înlocuirea d-lui Șef lucr. dr. Bostan Cristian, cu d-na Șef lucr.dr. Lațo Alina (…)”; la art. 3 s-a aprobat „suspendarea dreptului de examinare și reexaminare a d-lui Șef lucr. dr. Bostan Cristian la următoarele discipline: Practică, anul III, sem I și II (an universitar 2022/2023), Studii de impact, bilanţ şi audit de mediu, anul IV, sem I (an universitar 2022/2023), Conservarea naturii și a biodiversității, anul IV, sem II (an universitar 2022/2023), program de studii Ingineria și protecția mediului în agricultură, Conservarea naturii, anul III, sem I (an universitar 2022/2023), program de studii Biologie, până la soluţionarea situaţiei prezentate; la art. 4 s-a aprobat numirea unor cadre didactice pentru examinarea/reexaminarea la mai multe discipline în intervalul 26 iunie – 14 iulie 2023, contând pentru anul universitar 2022-2023, fiind scos din comisiile respective șeful de lucrări Cristian Bostan; la art. 5 s-a aprobat “suspendarea calității de tutore de an, a d-lui Șef lucr. dr. Bostan Cristian la programul de studiu Ingineria și protecția mediului în agricultură, prin înlocuirea cu dl. Șef lucr. dr. Dicu Daniel, până la soluţionarea situaţiei prezentate”; la art. 6 s-a aprobat “suspendarea calității de responsabil program de studiu a d-lui Șef lucr. dr. Bostan Cristian la programul de studiu Ingineria și protecția mediului în agricultură, prin înlocuirea cu dl. Șef lucr. dr. Dicu Daniel, până la soluţionarea situaţiei prezentate”.

Nici studenta reclamantă, nici cadrul didactic oprit de conducerea facultății să mai interacționeze cu tânăra respectivă nu au dorit să ofere un punct de vedere ziarului nostru referitor la acest caz. Probabil că toată lumea așteaptă cu nerăbdare verdictul comisiei de etică…