Se întâmplă într-o localitate din Timiș: O altfel de școală cu altfel de profesori

Învățământul online a fost cea mai bună variantă pentru a compensa suspendarea cursurilor în unitățile școlare. Evident, a fost ceva nou, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, care au trebuit să se deprindă cu tehnicile mderne de comunicare.

Dincolo de aparatura necesară, familiarizarea copiilor și a dascălilor cu ”gadgeturile” care ne-au invadat existența a fost secretul reușitei unor cursuri care să suplinească, măcar parțial, închiderea școlilor. Evident, la orașe, activitatea nu prea avea motive să se împotmolească, dar iată și în mediul rural sunt destule exemple care au arătat că școala poate să meargă înainte chiar și în vremuri mai tulburi, așa cum a fost în pandemie.

Manuela Matits este profesor în învățământul primar la Școala din Săcălaz și predă pentru micuți din clasa a treia. Noul sistem de cursuri a fost o provocare și pentru ea, dar și pentru copii, cu toții fiind obișnuiți cu alt gen de învățătură. Dar, lucrurile au evoluat frumos, iar cei mici au fost foarte încântați de modul inedit în care au făcut școală. Cursurile se desfășurau ”de acasă de la doamna”, unde toată familia era implicată în actul de învățîământ: băiețelul învățătoarei, Marko, a realizat canalul de youtube pe care se făceau transmisiunile, fetița Milena pregătea tabla, iar soțul se ocupa de filmări.

”Toată familia era preocupată ca să iasă totul bine, să putem face școală online. Bineînțeles, activitatea online nu o va putea înlocui niciodată pe cea de la catedră, dar mă bucur că am reușit să avem o continuitate în ceea ce facem, să menținem legătura și să putem face multe recapitulări. Copiii au fost încântați de acest gen de școală și s-au obișnuit, în multe cazuri, mai repede decât părinții lor cu aceste tehnici online. Am făcut matematică, limba română, științe, le-am citit povești și legende, chiar le-am cântat și la chitară. Sper că a fost o experiență plăcută pentru copii și îmi place să cred că au rămas cu învățăminte frumoase. Faptul că acum, când am intrat în vacanță, mă întreabă unii copii dacă le mai trimit filmulețe și în timpul vacanței, mă face să cred că am reușit să le transmit lucruri interesante, care să le fie de folos în viitor”, spune Manuela Matits.