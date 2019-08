SCM Timişoara începe pregătirea în vederea noului sezon

Baschetbalistii de la SCM Timisoara au revenit din vacanta si s-au intalnit in formula aproape completa pentru a face vizita medicala. Inainte de a face vizita medicala, echipa s-a intalnit cu staff-ul lui Dragan Petricevic, urmand ca de joi sa plece in cantonament.

SCM Timisoara se pregateste inca de acum pentru startul noului campionat de Liga Nationala de Baschet Masculin, programat sa inceapa la 12 octombrie. In prima etapa a sezonului 2019/2020, banatenii vor debuta in forta, avand drept adversara formatia din Pitesti, in reeditarea jocului pentru locurile 5 si 6 din sezonul anterior. Pana atunci echipa va participa la cateva turnee de pregatire, printre care unul la Sibiu si unul acasa, Cupa Timisoara. Pe locul 6 in Grupa A din editia anterioara de campionat, aceasta tinteste ca din nou sa ajunga cel putin in playoff.

Programul complet al SCM Timisoara inainte de inceperea sezonului:

7 septembrie: SCM Timisoara – KK Vrsac

12-13 septembrie: turneu la Szombathely, unde vor mai participa Komarno, Lulea si Falco

17 septembrie: Szedeak Szeged – SCM Timisoara

20-21 septembrie: Cupa Timisoara, participante CSU Sibiu, Steaua Bucuresti, CSM Focsani, SCM Timisoara

25-26 septembrie: turneu la Sibiu, unde participa SCM Timisoara, U-BT Cluj-Napoca, CSU Sibiiu, CS Voluntari

2 octombrie: Kecskemet – SCM Timisoara

5 octombrie: SCM Timisoara – Kecskemet

Timisoara s-a pus pe transferat

Prim-divizionara alb-violet din Liga Nationala de Baschet Masculin si-a inceput demersurile conturarii unui nou lot. In luna iulie, conducerea clubului timisorean a reusit sa prelungeasca contractul cu extrema Milos Komantina. Muntenegreanul a venit la Timisoara in vara anului 2016, de la campioana Bosniei&Hertegovina. Nikola Pesakovici si-a prelungit si el contractul. Sarbul a si fost capitan in ultima parte a sezonului precedent.

Gruparea banateana a semnat si cu noi jucatori, unul dintre cei care vor imbraca echipamentul “leilor” este Abu Teir. In varsta de 22 de ani, acesta s-a nascut in Danemarca, la Nykobing, dar de la varsta de opt ani s-a mutat la Cluj, unde a si fost campion cu U-BT Cluj-Napoca la categoriile de varsta U14, U17, U18 si U20. Conducerea banatenilor se bucura si de achizitii de la care asteptarile sunt foarte mari. Primul venit si care este pentru primul sezon la Timisoara este Mirel Dragoste. Component al nationalei Romaniei, el a venit de la castigatoarea de cupa si a vicecampioanei CSU Sibiu, club pentru care a evoluat in ultimele trei sezoane. Un alt jucator proaspat adus la echipa de pe malul Begai este Troy Franklin, conducator de joc in varsta de 29 de ani.

Favoritele noului sezon

Timisoara participa pentru a 33-a oara consecutiv la startul primului esalon din baschetul romanesc, acolo unde a acces in 1987. Inceputul este echilibrat, primele doua meciuri din Grupa A le disputa acasa. Favoritele la castigarea noului campionat raman CSU Sibiu, CSM Oradea si CS Universitatea Cluj. Ele sunt echipele care au incheiat sezonul anterior pe podium. Clujenii au castigat finala mica, in timp ce Oradea a invins-o pe principala favorita e atunci, CSU Sibiu, cu 3-1 in finala playoff-ului.

Cotele la pariuri sunt stranse si pentru noul sezon. Cu trei campionate castigate in ultimii patru ani, CSM Oraea ramane principala favorita. Si in editia trecuta meciurile sale au avut cote mici, potrivite pentru biletul cota 2 la pariuri, dat fiind faptul ca a fost de departe cea mai buna echipa. In finala campionatului, in meciul 4, care a fost si ultimul, CSM Oradea a avut o cota de 1.56 si s-a impus cu 75 la 66. Astfel spus, favoritele noului sezon sunt CSM Oradea, CSU Sibiu si Universitatea Cluj.

Programul turului Grupei A din sezonul 2019/2020 al Ligii Nationale de Baschet Masculin: