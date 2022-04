SCM OHMA Timișoara, duel cu vicecampioana CSM Oradea

Echipa de baschet masculin SCM OHMA Timișoara încheie seria de trei meciuri pe teren propriu cu reștanța împotriva vicecampioanei CSM Oradea.

Partida se va juca marţi, cu începere de la ora 18, la sala „Constantin Jude”, și contează pentru etapa a 14-a, fiind reprogramată la solicitarea grupării bihorene.

Potrivit regulamentului, Sherwood Brown, Gary Talton și Șerban Horga nu au drept de joc pentru această partidă, deoarece nu se aflau în lot la data primei programări.

„Oradea este favorită, mai ales că nu jucăm în formulă completă. În plus, Mirkovici, care a fost accidentat, a evoluat cu Rapid după un singur antrenament. Sper să nu aibă dureri și să se refacă până la partida de marți. Oradea are antrenor și jucători experimentați, așa că nu este vorba despre a pune presiune pe adversar când spun că are prima șansă. Un lucru este sigur, indiferent de lotul avut la dispoziție, vom încerca să facem maximum”, a declarat antrenorul Dragan Petricevici.

CSM Oradea și SCM OHMA Timișoara se află la egalitate de puncte, 43, pe locurile al patrulea și, respectiv, al cincilea. Cele două formații se vor întâlni și vineri, la Oradea, într-un meci ce contează pentru etapa a 29-a, penultima a sezonului regulat.