SCM OHMA Timișoara, a noua victorie consecutivă, cu un coș în ultimele secunde (video)

SCM OHMA Timișoara a câștigat meciul jucat vineri la Craiova, în etapa a 27-a a Ligii Naționale. Violeții au condus în cea mai mare parte a timpului, dar a fost nevoie de un coș marcat în ultimele secunde pentru a aduce toate punctele la Timișoara.

Primul sfert a fost echilibrat cu alternanță la conducere și cu diferențe nu mai mai mari de 3-4 puncte în favoarea celor două echipe. Balanța primei reprize s-a înclinat către echipa noastre în ultimele cinci minute, când violeții au reușit o serie de 17-4 și s-au distanțat la zece puncte.

Partea a doua a început de la scorul 36-28 și a adus diferența maximă dintre cele două echipe, 44-30, în favoarea jucătorilor noștri, grație unei apărări foarte bune și câtorva coșuri spectaculoase de la distanță. Gazdele au răspuns cu un run de 7-0, dar avantajul a rămas de partea vizitatorilor și la finele sfertului al treilea, 55-48.

Gazdele au revenit în startul sfertului ultim și au trecut în avantaj, în minutul 33 (59-57), după care s-a mers cap la cap până la final de partidă. Totul s-a decis în ultimele secunde, mai exact cu 4.4 secunde înaintea ultimei sirene, când Talton a reușit o recuperare ofensivă și a împins mingea în plasă, pentru punctele decisive ale victoriei.

Marcatori SCMT: Strong 20 puncte, 5 recuperări, 5 pase decisive, Mirkovic 18 puncte, 3 recuperări, Olah 14 puncte, 5 recuperări, 3 pase decisive, Gajic 8 puncte, 7 recuperări, 3 intercepții, Lilov 7 puncte, 3 recuperări, Talton 7 puncte.

„A fost o victorie grea, obținută după multă muncă și luptă. Felicitări jucătorilor pentru efortul excepțional. Cred că am meritat această victorie, pentru că am condus o bună parte din partidă și am reușit să controlăm numărul de puncte primite. Craiova este echipa care marchează în medie 85 de puncte pe meci, am reușit să scădem această cifră și consider că aici a fost cheia succesului. Ne întoarcem acasă, ne odihnim și ne pregătim pentru meciul care urmează, restanța de miercuri, cu Voluntari”, a declarat Dragan Petricevic, antrenor SCMT.

Este a noua victorie consecutivă pentru baschetbaliștii de la SCM Timișoara, obținută împotriva unei contracandidate la o poziție cât mai bună în clasament, înaintea play-off-ului.