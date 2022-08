Scandal în trupa Phoenix, după decizia lui Nicu Covaci de a cânta la nunta lui George Simion. Josef Kappl: „Mi-e rușine de rușinea lui!

Josef Kappl, 72 de ani, fost membru al trupei Phoenix timp de peste două decenii şi component al trupei Pasărea Rock, a criticat decizia fostului coleg Nicu Covaci de a cânta la nunta lui George Simion, liderul AUR.

Prezența trupei Phoenix condusă de Nicu Covaci la nunta de sâmbătă a lui George Simion stârnește nemulțumire printre foștii componenți ai trupei.

Alăturat formației în 1971, Josef Kappl, compozitor și chitarist bass al trupei, îl taxează dur pe Covaci pentru gestul său.

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns! De aceea, vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace “leaderul” acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui!”, a notat chitaristul, pe pagina sa de Facebook, fără să-i pronunțe numele lui Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix în actuala formulă.

„Adio, reunire! Cu mine, nu!” Kappl a adăugat: „Pentru mine, numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate!

Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata “șiră a spinării” au părăsit grupul. Adio, reunire! Cu mine, NU!”, scrie libertatea.ro.



Kappl, care locuiește în Germania, la Osnabruck, a făcut parte din Phoenix, trupă de la înființarea căreia se aniversează 60 de ani în 2022, în mai multe perioade (1971-78, 1987-89, 1991, 1994-98 şi 2001-2008).

În 2014 a înființat grupul Pasărea Rock, alături de doi foşti colegi din Phoenix, Mircea Baniciu şi Ovidiu Lipan Ţăndărică. Într-o reacție pentru Libertatea, Nicu Covaci a declarat vineri că „eu am încheiat un contract cu o fundație pentru un concert în fața a 10.000 de oameni.

Nu cânt la nicio nuntă sau înmormântare, eu cânt în fața a 10.000 de oameni pe o scenă, undeva, la un festival. Nu știu ce nuntă e, eu am încheiat un contract și cânt, din asta îmi câștig banii”.