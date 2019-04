Sală de sport şi bazin didactic, într-o localitate de lângă Timişoara

Comuna Şag va avea, în curând, două obiective care vor relansa activitatea sportivă.

Este vorba de o sală de sport şi un bazin didactic şcolar, ambele fiind o certitudine. Pentru sala de sport s-a predat deja amplasamentul, acesta fiind situat în curtea căminului cultural.

Se aşteaptă ordinul ministrului, după care se va organiza licitaţia pentru desemnarea executantului şi realizarea lucrării.

Dacă totul decurge normal, după cum apreciază primarul Flavius Roşu, cel mai târziu în primăvară, vor începe lucrările. Sala de sport va avea o capacitate de 102 locuri şi va putea găzdui competiţii de minifotbal, handbal şi baschet.

Totodată, în Şag se va realiza şi un bazin didactic şcolar, cu dimensiuni de 40×30 metri şi cu o adâncime de la 1,60 la 1,90 metri.

După ce vor fi parcurse etapele necesare, lucrarea va intra în execuţie, cel mai probabil în a doua jumătate a anului viitor.

Comuna Şag are două echipe de fotbal, una în Liga a IV-a şi alta în Liga a VI-a, două echipe de juniori unde sunt înscrişi 60 de copii, precum şi secţii de caiac-canoe, karate, şah şi go.

Clubul sportiv este finanţat exclusiv de către Consiliul Local Şag.