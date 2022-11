Să mai şi râdem... Bancurile zilei - 2 noiembrie 2022

Îngrijorare

– Iubito, dar ce tot faci în bucătărie? Ești de-o oră acolo…

– Am pus un cub de gheață în supă și nu îl mai găsesc…

Motive

Un motiv important pentru a fi prieten cu mine: n-am să te las niciodată să faci prostii singur!

Versiuni

Uneori, stau și mă întreb… Alteori, mă întreb din mers…

Cum să te cerți cu bărbații însurați

Nu are niciun sens să te cerți cu un bărbat însurat! Fă-i discret un semn cu ruj pe cămașă și îl rezolvă nevastă-sa!

Unde dai și unde crapă

-Alo, iubito? Cu ce ești îmbrăcată?

– Am doar niște chiloței pe mine…

– Ohooo! Dă-mi detalii!

– 20 la sută poliester, 80 la sută bumbac.

Sfatul lui Cupidon

Dacă o iubești pe una și aia nu te iubește, iubește-o pe alta! Urmăriți-mă pentru mai multe sfaturi în dragoste.

De-ale celebrităților

– Doctore, mă chinuie îngrozitor coloana! (Constantin Brâncuși)

– Posteritatea va crede că am avut un singur ou. (Cristofor Columb)

– Și totuși, se învârtește! (Galileo Galilei, la un chef)

– Într-un triunghi conjugal, ipotenuza este iubita la pătrat. (Pitagora)

– Când pun mâna pe un roman bun, nu-l las până nu-l termin! (Cleopatra)

– Ce mică-i lumea! (Gulliver în țara piticilor)

– Nu-mi fac planuri de viitor. (Nostradamus)

– Ca orice om, am fost și eu la strâmtoare. (Magellan)

– Oștenii mei, astăzi avem exerciții de tragere! (Vlad Țepeș)

Consiliere

Soțul și soția merg la un psiholog, deoarece, după 20 de ani de căsătorie, bărbatul este foarte deprimat. Când este întrebat care este problema, bărbatul scoate o listă lungă și detaliată cu tot ce a avut de îndurat în acei 20 de ani: zero atenţie, lipsă de comunicare, absența confidenţialității, singurătate, nu se simte apreciat, nu se simte iubit, nu se simte dorit etc. În cele din urmă, terapeuta, foarte drăguță, se ridică, se apropie de bărbat şi, sărutându-l cu foc, îl aşază pe canapea, își scoate hainele și fac dragoste cu pasiune, în timp ce soția îi privea şocată. Când terapeuta termină, se îmbracă, își aranjează părul și îi spune doamnei:

– De asta are nevoie soțul tău, de cel puțin trei ori pe săptămână. Crezi că se poate?

Femeia meditează un moment și răspunde:

– Îl pot aduce luni. Dar miercuri și vineri nu pot, că fac zacuscă.