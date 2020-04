Romano-catolicii sărbătoresc astăzi Floriile

Credincioşii romano-catolici sărbătoresc astăzi Duminica Floriilor. „Cu această zi începe Săptămâna Mare, săptămâna Patimilor şi Morţii Domnului nostru Isus Cristos, o perioadă în care serviciile religioase se vor celebra după un program special, conform timpului liturgic și respectând noile măsuri de urgență ale autorităților pentru a stopa răspândirea coronavirusului (fără participarea fizică a credincioșilor)”, a anunţat, la Timişoara, Monseniorul Dirschl Johann, vicar general.

Chiar dacă nu vor putea fi prezenţi la ceremonia de sfinţire a ramurilor de salcie şi nici la obişnuitele procesiuni care se organizau anual cu prilejul acestei sărbători ce aminteşte de Intrarea Domnului în Ierusalim, romano-catolicii se vor putea bucura de acest moment, celebrându-l în spaţiul sigur al propriilor case.

„Începutul credinței stă în a recunoaște că avem nevoie de mântuire. Nu suntem autosuficienți, singuri ne scufundăm: avem nevoie de Domnul așa cum navigatorii din vechime aveau nevoie de stele. Să-l invităm pe Isus în bărcile vieților noastre. Să-i încredințăm temerile noastre, pentru ca el să le risipească. Asemenea discipolilor, vom experimenta că, alături de el la bord, nu naufragiem. Pentru că aceasta este puterea lui Dumnezeu: să îndrepte spre bine tot ceea ce ni se întâmplă, chiar și lucrurile urâte. El aduce seninul în furtunile vieților noastre, pentru că împreună cu Dumnezeu viața nu piere niciodată.

Domnul ne interpelează și, în mijlocul furtunii, ne invită să trezim și să activăm solidaritatea și speranța capabile să ofere trăinicie, sprijin și semnificație acestor ceasuri în care totul pare că naufragiază. Domnul se trezește pentru a trezi și a reînsufleți credința noastră pascală. Avem o ancoră: prin crucea lui am fost mântuiți. Avem o cârmă: prin crucea lui am fost răscumpărați. Avem o speranță: prin crucea lui am fost vindecați și îmbrățișați pentru ca nimeni și nimic să nu ne despartă de iubirea sa mântuitoare. În mijlocul izolării în care suferim din pricina lipsei de afecțiune și a întâlnirilor, experimentând lipsa multor lucruri, să ascultăm din nou mesajul care ne salvează: [Isus] a înviat și trăiește împreună cu noi. Domnul ne cere de pe crucea sa să regăsim viața care ne așteaptă, să privim spre cei care ne solicită, să recunoaștem și să sporim harul care sălășluiește în noi. Să nu stingem fitilul fumegând (cfr Is 42,3), care nu se îmbolnăvește niciodată, ci să-l lăsăm să reaprindă speranța”, a spus Papa Francisc în predica sa la momentul extraordinar de rugăciune în timp de epidemie de vineri, 27 martie 2020.

