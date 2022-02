Revoltă în fața unei primării din județul Timiș. Circa 50 de persoane s-au adunat în fața Primăriei Uivar, nemulțumite de îndepărtarea din funcție a viceprimarului Vlad Federiga.

Protestatarii îl susțin pe acesta din urmă, apreciind că a avut o activitate care ar fi justificat menținerea sa în poziția de viceprimar.

”Eu am încercat să fiu alături de oameni să îi ajut pe fiecare. Am umblat din casă în casă, pe la toți, ca să aflu ce probleme au și cum pot fi rezolvate. Am văzut că am susținerea lor, că lumea apreciază că mă implic și probabil de aceea am început să deranjez.

Unii m-au văzut ca un potențial candidat cu șanse la funcția de primar, acesta poate fi un motiv pentru îndepărtarea mea, pentru că nu mi se poate reproșa nimic. De fapt, s-au și încurcat în explicații, când au adus motivele”, spune viceprimarul demis.

Pe de altă parte, primarul comunei, Bogdan Săvulescu, a declarat că nu el este cel care nu l-a mai dorit pe actualul viceprimar în funcție: ”Motivele sunt acelea că s-a schimbat majoritatea și că nu l-au mai vrut consilierii. Ei au inițiat demiterea sa”.