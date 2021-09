Revoltă a Asociației Horetim: ”Timișoara se subordonează corporațiilor multinaționale, sfidând și acum, în al 13-lea ceas, inițiativa privată locală”

Domeniul Horeca din Timișoara trage un nou semnal de alarmă, acest sector riscând să se prăbușească din cauza nepăsării administrației conduse de Dominic Fritz. Primarul Timișoarei este considerat direct responsabil pentru agravarea situaţiei, fiind acuzat că blochează orice fel de dialog cu mediul privat.

Iată scrisoarea semnată de președintele ascoiației:

”Domnule primar Dominic Fritz, v-am susținut cu toată puterea și forța încrederii într-un viitor curat și autentic. Dezamăgirea este cruntă și ne obligă să ne întrebăm cât de mult am fost păcăliți? Mi s-a spus că trebuie să așteptăm 3 ani să recalibrăm această greșeală fatală. Nu pot să cred că am fost atăt de rău păcăliți.

Este foarte adevărat că l-am învins pe bietul domn primar Robu, nicidecum că ați câștigat alegerile unei comunități disperate, dar am fost convinși că veți înțelege că este unica șansă pentru toți de a merge mai departe, timișoreni și exponenți ai unei frustrări inimaginabile, asumându-vă o responsabilitate istorică.

Domnule Dominic Fritz, nu USR ul a câștigat Timișoara, ci timișorenii au ales să riște viitorul lor cu un minuscul necunoscut, căruia i s-au dat mii de credite în alb și astfel au fost sancționate fostele administrații, după mai bine de 30 de ani de debusolare! Vorbesc în numele tuturor antreprenorilor români care vor să investească și să dezvolte afaceri de succes în comunitatea locală în care trăiesc.

Suntem mulți și reali, din păcate autoritățile ne ignoră și ne blochează cu fiecare ocazie. Timișoara se subordonează corporațiilor multinaționale, sfidând și acum în al 13 -lea ceas, inițiativa privată locală. Așa nu putem evolua, ci doar ne raportăm la cifre și statistici, din ce punct al relativității vă convine!

Situația urbei noastre este în cădere liberă și tinde spre autodistrugere. Am participat miercuri, 08.09.2021, la dezbaterea publică privind impozitele și taxele locale ale municipiului Timișoara, în numele organizației patronale pe care o reprezint, HORETIM, în numele confederației CNIPMMR, al căror reprezentant suntem în Timiș. Ca urmare, vorbim în numele tuturor IMM-urilor din Timiș, a tuturor acelor antreprenori care susțin economia locală timișeană.

De 4 ani facem același apel la normalitate și la susținerea economiei locale. Anul trecut, am discutat cu noul primar, Dominic Fritz, și același veșnic director executiv, Adrian Bodo, care nu știe cum să adune mai mulți bani la bugetul primăriei, prin copleșirea financiară a ințiativei private. De patru ani încercăm să explicăm că Primăria Timișoara are un management financiar mai mult decăt defectuos, dar nu avem un partener de dialog care să ne justifice în mod transparent bugetul de venituri și cheltuieli al comunității în care trăim.

Aceeași primărie care nu poate exista fără munca și bunăvoința noastră, a plătitorilor de impozite și taxe locale. Anul trecut, onorabil Domn primar ne-ați explicat că ați moștenit un buget vulnerabil și ați făcut apel la înțelegerea noastră, cu promisiunea că de anul viitor ( 2021) se vor corecta aceste aberații.

Menționez, Timișoara este orașul cu cele mai mari impozite și taxe locale din România. Toate acestea se întâmplă doar pentru că nu avem coloană verticală și ne ascundem după fiecare interes material minor, în detrimentul unei regiuni cândva de ”frunce”. De mulți ani, fără număr, fiecare consilier local este impulsionat sau motivat prostituant de ieftin, doar pentru a susține decăderea și distrugerea minunatei noastre urbe.

Întelegem să plătim impozite și taxe luxuriante intr-un oraș premium și exclusivist, pe măsura costurilor. Ca în Viena, reperul timișorean de lifestyle, am accepta să plătim aceste impozite exagerate, dacă am beneficia de servicii pe măsură. În realitate știți cum e Timișoara? Murdară, toxică, coruptă, snoabă și exploatată. Am încercat disperat la această dezbatere, în care voturile sunt numărate dinainte și sfidarea comunității este mai mult decât vulgară, să explic care este pericolul unor taxe nejustificate.

Stupoare, știți cum a răspuns city managerul acestui oraș atât de sofisticat??? ”Că este dovedită evaziunea din domeniul horeca, de la Banca Mondială citire, că ne-am trezit acum, din cauza pandemiei să ne milogim și nu ne mai ajung ajutoarele primite!” Noroc cu înregistrarea dezbaterii pentru confirmarea acestor afirmații! Oare Banca Mondială nu i-a furnizat domnului city manager și statistici despre corupția din sistemul bugetar din România???

Domnule Creiveanu, dacă nu ați aflat până acum, vă explicăm noi, cei implicați direct. Sectorul turistic este singurul restricționat de statul român din 14.03.2020 și este normal, ca orice stat care trăiește din impozite și taxe, să compenseze această decizie unilaterală. Așa s-a întâmplat în toată UE, la care ne raportăm , doar în România NU. Totul s-a redus la nivel de promisiuni, fără finalitate practică.

Iar Timișoara, ca un oraș de excepție, a fost închis 6 luni, tot din cauza managementului labil și fără soluții. Unic în România! Cum vă permiteți să jigniți și să evaluați un sector de activitate, total lipsit de profesionalism, ca orice duduie din piață? Știți că Timișoara va fi capitală a culturii europene în 2023 și că nicio cultură nu este apreciată, dacă nu are și o ospitalitate pe măsură?

Dar pe dumneavoastră nu vă interesează, nu sunteți de al locului, bănui ca nici pe primar sau viceprimar nu îi afectează, din moment ce v-au delegat să emiteți asemenea aberații și jigniri, iar Viceprimarul aștepta pe hol zâmbitor, rezultatul discursului dumneavoastră defăimător, la nefericita dezbatere. Punct și de la capăt!!!

Dina cauza unor oameni tâmpi și rău intenționați, Timișoara este singurul mare oraș din România care nu are un hotel de cinci stele, care nu are și nici nu stimulează producția și afacerile locale, favorizând doar multinaționalele care nu plătesc impozite pe venit la bugetul local. Despre ce vorbim, Domnilor Dominic Fritz și Matei Creiveanu?

Dacă acestui domn, ilustru necunoscut, Matei Creiveanu, i-aș fi dat circumstanțe atenuante pentru că nu știe care este atitudinea și comportamentul unui administrator al orașului, este arogant și ignorant, ca orice individ neinformat și fără experiență, dumneavoastră, domnule Dominic Fritz, am crezut că sunteți primarul meu și al tuturor timișorenilor care încearcă să salveze Timișoara.

Am discutat serios și argumentat anul trecut, cu amendamentul că ne vom întâlni anul acesta pentru măsuri reale și credibile. Ce ați înțeles prin aceste măsuri??? Majorarea și a celorlalte impozite, maxim posibil! Total greșit!! Ne sfidați cu un număr de voturi majoritare în Consiliul Local, dar nu uitați, sunteți atât de trecători în aroganța pe care o abordați!

Cum am trecut 30 de ani, vom mai trece încă trei și sper să învățăm cu toții că trebuie să alegem oamenii care ne reprezintă, nu să îi sancționăm pe cei vinovați. Volens, nolens, Timișoara se va dezvolta organic, noi nu vom muri, chiar dacă afacerile noastre sunt grav afectate de decizii iraționale.

Dar cei care ne acuză atât de grav, cu conotații penale, suntem convinși că vor dispărea din orizontul administrativ cât de curând și vom reuși să susținem Timișoara timișorenilor! Timișoara s-a dovedit că nu are legătură cu administrația Fritz, din păcate! Nu ne subestimați, am declanșat o revoluție, chiar nu mai contează o grupare politică fără doctrină și respect față de votanții săi!”

Timișoara,

13.09.2021,

Organizația patronală HORETIM,

Președinte,

Corina Macri