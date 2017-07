Pufuleții, un adevărat pericol pentru sănătate. Ce conțin

Specialiştii avertizează că pufuleţii reprezintă un adevărat pericol pentru sănătate.

Deşi majoritatea mămicilor consideră pufuleţii un aliment foarte bun, specialiştii le contrazic şi spun că aceşti pot fi un adevărat pericol pentru sănătatea micuţilor.

Pufuleţii tradiţionali reprezintă o adevărată bombă atomică pentu rinichi, din cauza conţinutului mare de sare.

În alimentaţia copiilor sub un an, sarea nu are ce să căuta.

Însă nici în cazul celor mai mari nu sunt indicaţi, pentru că sarea poate duce la diverse afecţiuni cum ar fi hipertensiunea arterială şi pentru că sarea adăugată în alimentaţia copilului suprasolicită rinichii ducând la diverse afecţiuni ale acestora sau producând dezechilibre în organism, conform dcnews.ro.