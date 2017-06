PSD a refăcut majoritatea parlamentară! „Trădătorii” din Timiș și Caraș-Severin revin în echipa lui Dragnea. Ce au declarat

Coaliția PSD-ALDE a pierdut majoritatea parlamentară, dar această situație incertă a durat mai puțin de 24 de ore. Vulnerabilități pentru PSD au fost filialele de Timiș și Caraș Severin, organizații în care Sorin Grindeanu are o influență puternică, iar acest lucru s-a văzut la moțiunea de cezură. Cu excepția unui singur deputat de Timiș, restul parlamentarilor din aceste două organizații nu au votat.

STIRIPESURSE.RO a contactat majoritatea „trădătorilor” de la votul pe moțiune, iar situația s-a răsturnat. Echipa Ponta-Grindeanu s-a destrămat, iar parlamentarii de Caraș-Severin și Timiș anunță la unison că vor vota noul guvern, dacă acesta va fi generat de coaliția PSD-ALDE.

Deputatul Alfred Simonis, unul dintre apropiaţii din Grindeanu de la PSD Timiş, care nu au votat moţiunea, a declarat că nu există motive să fie exclus din partid. În privinţa viitorului guvern, Simonis susţine că o condiţie eliminatorie pentru a vota va fi ca premierul să fie membru PSD.

„Eu cred că nu voi fi exclus. Nu prea văd motivele şi mecanismul. Nu ar face decât să demonstreze că CEx-ul este un pluton de execuţie. Cred că a învăţat şi conducerea partidului în ultimele două săptămâni câteva ceva, că nu suntem o adunătură de oameni care doar ridică mâna. Evident că în măsura în care PSD va reuşi să propună un prim-ministru din PSD, cel mai probabil voi vota acel guvern. Evident, şi în urma consultării cu colegii mei. Dacă îi calculăm pe cei care au lipsit de la vot nemotivat şi cei care au votat împotrivă, se strâng vreo 20 şi ceva de oameni. E un grup important şi trebuie să ne consultăm cu toţii. Va conta şi propunerea de prim-ministru. Nu putem pune chiar pe oricine”, a declarat Alfred Simonis.

Senatorul Adrian Diaconu este de părere că PSD şi ALDE au în continuare majoritate, cu voturile „disidenţilor” de la moţiune, şi ar fi absurd să caute susţinere în altă parte. Deşi se teme că preşedintele ar putea să refuze desemnarea unui premier de la PSD, Diaconu spune că va vota un eventual nou guvern PSD-ALDE.

„Ştiţi cum văd eu lucrurile? Am făcut consiliu de familie să hotărâm ce culoare să zugrăvim sufrageria. Eu am vrut o culoare, ceilalţi au vrut altă culoare. Ce fac, nu mai intru în sufragerie pentru că nu-mi place culoarea? Cam aşa ar trebui să fie problema. E democraţie şi în partid. În continuare va fi nevoie ca şi cu ajutorul nostru să se facă majorităţi, de la comisiile parlamentare până la votul din plen. Nu e nevoie să cauţi susţinere în altă parte prin te miri ce negocieri, câtă vreme ai oamenii lângă tine. Nimeni nu a zis dintre noi că nu suntem pesedişti. Lucrurile se liniştesc, se merge mai departe, chiar dacă vor mai fi replici ale seismului. Dacă suntem normali. Logic aşa ar fi. Noi am avut îngrijorări că preşedintele reinventat va juca. Dar, pe de altă parte, nu văd de ce nu am vota un Guvern PSD, pentru că noi nu suntem în exteriorul PSD”, a declarat Adrian Diaconu.

Senatorul Eugen Dogariu, fost prefect de Timiş, nu este sigur de viitorul său politic, însă afirmă că atâta timp cât este membru PSD va proceda în consecinţă: „Nu ştiu ce va fi în viitor. Astăzi sunt membru PSD şi mă comport ca atare. Ce va fi pe viitor vedem”.

Deputata Bianca Gavriliţă rămâne o pesedistă devotată şi dacă ar fi exclusă din partid, potrivit propriei declaraţii: „Evident că voi vota. Eu sunt membru PSD şi această decizie a mea de a nu vota a fost pentru că eu fac parte din filiala Timiş. Noi suntem o echipă de 10 ani şi nu puteam să fac notă discordantă. Deci evident că vom vota. Este dorinţa tuturor membrilor ca noi să rămânem la guvernare şi să avem un guvern PSD. Şi dacă voi fi exclusă voi vota un guvern PSD”.

Deputatul PSD de Timiș Adrian Pau susține că va reveni alături de grupul PSD la votul pentru viitorul Guvern: „Eu am fost prezent și nu am votat, pentru a-mi exprima foarte clar pozitia față de o moțiune de cenzură a PSD împotriva unui Guvern al PSD. Bineînțeles, că voi vota alături de colegii mei din PSD, dacă vom avea un nou Guvern. Rămân și îmi continui activitatea în grupul PSD. Eu am încredere în gândirea rațională a conducerii noastre și nu cred că se vor aplica sancțiuni. Vor fi discuții, fără îndoială, dar nu cred că se va ajunge la sancțiuni. Primul mesaj dat de domnul Dragnea a fost pentru cei mai slabi de înger, al doilea a fost unul normal. Noi am respectat mandatul dat de organizația PSD Timiș, care ne-a cerut să nu votăm această moțiune de cenzură”.

Potrivit STIRIPESURSE.RO, liderul parlamentarilor de Caraș-Severin, Ion Mocioalcă, susține că nu a putut vota împotriva lui Grindeanu pentru că îi este prieten de 21 de ani: „Nu am putut să votez împotriva unui coleg pe care îl cunosc de 21 de ani, un prieten bun. De aici încolo vom vedea ce se întâmplă”.

Deputatul PSD Ionuț Chisăliță susține că la această moțiune de cenzură a fost o situație specială, dar că de acum încolo va vota alături de PSD: „Atât eu cât și colegii mei de la Caraș am zis sa nu mergem la vot din două motive: o dată pentru a nu da un vot împotriva partidului, iar pe de altă parte nu am vrut să dam un vot împotriva unui om din Caraș Severin, un om care a fost alături de noi Eu sunt membru al PSD și vă asigur că voi vota un Guvern susținut de coaliția PSD-ALDE. Partidul va decide ce va face cu noi, ce sancțiune se impune sau dacă se impune vreo sancțiune”.