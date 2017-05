Prof. dr. Mihai Pârvulescu, directorul Șc. gen. nr. 16 „Take Ionescu”: „Profesorul ar trebui să fie un dirijor al actului de învățământ”

– Generală 16 a fost mereu considerată una dintre școlile bune ale Timișoarei, reușind, și înainte și după Revoluție, să-și păstreze blazonul. Cum ajunge o școală să fie considerată una de elită?

– Trebuie să aibă un corp profesoral bine pregătit, o atmosferă de ordine și disciplină, să atragă părinții către școală, scopul comun fiind acela al obținerii unor rezultate bune în educația copiilor. Noi avem un colectiv de cadre didactice super-calificat, majoritatea dascălilor având gradul I și doctorat. Iar acest lucru se reflectă în mediile de absolvire, elevii noștri fiind admiși pe primele locuri la liceele bune din oraș. Se poate verifica faptul că, între primii 15-20 de admiși de la Loga, Pedagogic, Moisil și Colegiul Național Bănățean, cei mai mulți sunt de la Generală 16. De altfel, unitatea de măsură pe care am propus-o este aceea a rezultatelor obținute la finalul claselor a IV-a și a VIII-a; verificarea de la sfârșitul clasei a IV-a nu o facem pentru a nota copiii, ci pentru a vedea nivelul la care se află aceștia și pentru a evalua munca dascălului. Fiecărui elev din școala noastră i se face evaluarea inițială, pe parcurs și finală, fiind întocmit și graficul profesorului pentru fiecare elev. Un rol deosebit l-am acordat formării unei culturi organizaționale, una dintre cele mai importante componente pentru afirmarea în comunitate a unei instituții școlare. Apoi, am încercat să implementez un regulament specific: noi avem și acum uniforma școlară, festivitatea de predare a Cheii, întâlnirea cu dascălii pensionari, organizarea de simpozioane naționale și internaționale pe diverse teme, cum ar fi cel intitulat „Școală și societate în Banat”.

– Cu siguranță, printre absolvenți figurează și oameni cu realizări profesionale remarcabile.

– Da, avem foști elevi ajunși nume de referință în medicină, în învățământ. Nu fac nominalizări din teama de a nu uita pe cineva, l-aș pomeni doar pe Răzvan Gelca, antrenorul lotului olimpic de matematică al SUA.

– Cine are rolul covârșitor în procesul de educare a unui copil?

– În educația unui copil sunt implicate școala, familia și mediul social, fiecare cu un loc și un rol bine definit. Aș începe cu școala: în opinia mea, în școala românească se face o greșeală enormă. Acum copilul nu ar trebui pus să memoreze. Dacă vrem ca munca noastră să fie eficientă, noi trebuie să educăm copiii de astăzi pentru ce va fi peste 20 de ani. Nu trebuie să le dăm multe informații, noi trebuie să-i învățăm să stăpânească tehnicile de căutare a acestora, să știe cum să selecteze informația, cum să o discearnă. Profesorul nu mai este astăzi „magister dixit”, ar trebui să fie un dirijor al actului de învățământ. Mai este o problemă, consider eu, cu aceste evaluări; nu sunt de acord cu modul în care elevii sunt testați acum, eu consider că evaluarea trebuie să fie un proces continuu și să ia în considerare particularitățile fiecăruia. Copilul vine la școală să învețe și ar trebui lăsat să se manifeste unde-i place. Vorbind despre familie, aș spune doar că părinții ar trebui să insufle copiilor noțiunile de încredere și respect pentru dascăli și școală. Iar în privința societății în care trăim, susțin unele modificări legislative care, cred eu, ar fi benefice procesului de învățământ.

– Sunteți dascăl de istorie, directorul Școlii generale nr. 16 din anul 1994, președinte al Societății de Științe Istorice din România, filiala Timiș. Prin prisma experienței dumneavoastră, ce sfaturi le-ați da părinților care doresc să își educe cât mai bine copiii?

– Să fie atenți la educația copiilor din toate punctele de vedere. Copiii trebuie să știe să caute informația de care au nevoie, să citească. Pot citi și pe Internet, dar trebuie să meargă și la bibliotecă, deoarece mediul virtual nu exclude lectura clasică. Eu așa procedez cu copilul meu.