Copiii, sărbătoriţi de ziua lor la Timişoara

Primăria Municipiului Timişoara, prin Casa de cultură, organizează joi, 1 iunie, în Parcul Copiilor “Ion Creangă” și în Parcul Rozelor, o serie de evenimente dedicate copiilor, de ziua lor.

“Zâmbeşte de ziua ta”! Cu acest îndemn copiii, părinţii şi bunicii sunt invitaţi să petreacă Ziua Internaţională a Copilului, participând la jocuri, concursuri şi la multe spectacole antrenante. Pentru cei mici vor fi pregătite numeroasele surprize!

Amfiteatru – Parcul Copiilor

10.30-11.00 “Vrăjitorul din Oz” – teatru de păpuşi cu Asociaţia Noua Acropolă

11.00-12.00 “Noua poveste a Scufiţei Roşii” – spectacol cu actori la vedere Teatrul de copii şi tineret Merlin

12.00-14.30 Demonstraţii de dans, cursuri şi concursuri de dans cu premii, dedicate copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-14 ani – Şcoala de dans Magnum Team

14.30-15.00 Dans cu specific medieval – Clubul sportiv Mini-Mini Reflex

15.00-15.40 Dansuri populare cu Ansamblul folcloric “Hora Timişului” – Palatul Copiilor

15.40-16.00 Recital susţinut de elevii de la Asociația Cultural-Educațională MELOPOLIS

16.00-16.30 Dans – Şcoala de dans şi gimnastică ritmică – Cristina Faur

16.30-18.00 Program artistic susţinut de elevii Incubatorului de Arte

18.00-19.00 Piti Show – Asociaţia Puppet Mania şi Radio Timişoara

Gelaterie

Între orele 10.00 – 19.00 vor avea loc următoarele activităţi:

– atelier de artă organizat de Club Sportiv Junior Adventure. Este un loc unde mânuțe îndemânatice desenează, colorează, decupează și lipesc cu și pe tot felul de materiale și obiecte.

Face painting – copiii se pot deghiza în eroii lor favoriți, pot fi zâne, animăluțe, flori sau alte personaje preferate

– atelier de educaţie muzicală – Asociația Cultural-Educațională MELOPOLIS

– ateliere de construcţie păpuşi, desen şi pictură – Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

– atelier de pictură pe basorelief – reproduceri arheologice din culturile lumii şi face painting –

Asociaţia Culturală Noua Acropolă

– ateliere de creaţie, artă decorativă şi handmade: pălăriuţe cu animale, buburuze, iepuraşi, fluturaşi, colaje, modelaj fructe – Asociaţia Kinderwelt

Zona Elicopter

11.00-15.00 Formaţiunea SALVO va prezenta activităţi interactive pentru copiii de toate vârstele, ateliere specifice situaţiilor de urgenţă: acordarea primului ajutor, salvări de la înălţime/ tiroliană, prezentarea echipamentelor şi a tehnicii din dotarea echipelor

10.00-14.00 IPJ Timiş a pregătit o prezentare a tehnicii din dotare – autospeciale de poliţie, un exerciţiu de dresaj şi intervenţie, executat de către politiştii conductori şi câinii din dotare şi un stand de informare pentru toate categoriile de cetăţeni prezenţi la eveniment, cu predilecţie pentru tânăra generaţie, cu tematică de prevenire a criminalităţii

Zona Patinoar

10.00-17.00 Club Sportiv Junior Adventure – echipa Junior Adventure este formată din instructori români, cărora li s-au alăturat colegi din Austria, pentru a monitoriza şi coordona următoarele activităţi:

10.00 – 14.00 – Tir cu arbaleta sau „Ținta cu ventuze” – sub îndrumarea unui monitor, copiii vor învăţa să tragă la ţintă

12.00 – 16.00 – Jocul cu mingea sau „Mută oul în alt cuib” – echipa va trebui să se coordoneze şi să lucreze împreună, să mute o minge de pe un stâlp pe un altul aflat la 8 metri distanţă

12.00 – 16.00 – Obstacolele voinicilor se joacă prin parcurgerea unui traseu cu obstacole şi încercări, mers pe picioroange, salt peste groapa cu crocodili, trecerea prin întuneric, săritul ca mijloc de deplasare

12.00 – 16.00 – Pânza de păianjen, un joc inedit, îndrăgit de copii, care vor parcurge un traseu printr-o pânză, fără să fie prinși în ea

10.00 – 19.00 – Vor avea loc multe acţiuni pentru cei mici: face painting, modelaj cu baloane, surprize oferite de mascote, discotecă în aer liber şi multe alte surprize pregătite de Hazliţi

De asemenea, iubitorilor de patinaj dorim să le reamintim că patinoarul din Parcul Copiilor va fi deschis pe toată durata desfăşurării evenimentului. Intrarea este liberă, iar patinele vor fi puse la dispoziţia doritorilor, în mod gratuit.

Teatrul de Vară – Parcul Rozelor

17.00 Muzică ușoară și dans modern cu formația “Reflex”

18.00 Grupul „Flores” şi formaţiile de dans modern „Torent” și „Arabesque” ale Palatului Copiilor din Timișoara

19.00 Dansuri populare româneşti şi ale naţionalităţilor conlocuitoare. Participă ansamblurile de cântece şi dansuri “Pusta Banatului” şi “Hora Timişului”

20.00 Ansamblul “Timișul” cu soliştii vocali: Andreea Voica, Stana Stepănescu, Doriana Talpeş şi Dumitru Stoicănescu

Echipa Veselă Timişoara va fi prezentă în Parcul Rozelor cu un program special, pregătit pentru cei mici: face painting, modelaj cu baloane şi multe alte surprize

Manifestări vor avea loc şi la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului în 1 şi 2 iunie, astfel:

1 iunie

13.00-14.00 Orchestra Big Band Timişoara

16.00-17.00 Peregrinii

17.00-18.00 Big Time Band

18.00-19.00 Grave for Sale

19.00-20.00 New Quartet (Serbia)

20.00-20.45 Cover Phoenix

20.45-21.40 Spectacol de Foc şi Apă – Compania de Teatru Phantasia Timişoara, Ort-Iki Babszinhaz Debrecen, elevi actori voluntari C.N.A Ion Vidu, secţia Actorie, elevi voluntari Liceul J.L.Calderon, copii actori din trupa Piti Show Radio Timişoara (emisiunea pentru copii). Invitat:

Sergiu Mihalic – balerin la Opera Naţională Română Timişoara, regia: Dio Zoltan & Eva Labadi, muzica: Mircea Chiu – Radio România Timişoara.

2 iunie

15.00-16.00 Funky Hats

16.00-16.45 The Wizards

16.45-17.15 Quartetul de coarde – C.N.A Ion Vidu

17.15-18.30 Bacso Kristof Triad (Ungaria)

18.30-19.45 The Case

20.00-21.00 The Axis

Foto arhivă