Primăria Timișoara extinde rețeaua de colectare a uleiului alimentar uzat cu 10 noi oilbox-uri. Rețeaua va ajunge la 17 puncte de colectare, amplasate în mai multe cartiere.

Primăria Municipiului Timișoara, în parteneriat cu societatea OilRight S.R.L., continuă programul de colectare a uleiului alimentar uzat și suplimentează rețeaua de oilbox-uri cu încă zece containere. Proiectul urmează să fie supus votului într-o viitoare ședință a Consiliului Local.

Decizia municipalității răspunde solicitărilor timișorenilor și este susținută de rezultatele foarte bune obținute încă din primul an. Doar în perioada ianuarie – septembrie 2025, timișorenii au predat aproximativ patru tone de ulei alimentar uzat în cele șapte puncte de colectare existente.

Noile oilbox-uri vor fi amplasate în următoarele zone ale orașului:

Zona Spital Județean

Calea Martirilor – zona str. Mureș / str. Lidia

Soarelui – zona parc Lidia

Bălcescu / Iosefin

Lipovei – zona Piața I.I. de la Brad

Mehala – zona Piața Mehala

Vivalia Grand

Lipovei – Complex Denya Forest

Str. Uzinei colț cu str. Garofiței

Freidorf – zona Liceul Auto

Astfel, rețeaua de colectare va număra în total 17 oilbox-uri. Recipientele vor fi amplasate în proximitatea clopotelor de colectare a sticlei, pentru a fi ușor de găsit și utilizat de către cetățeni.

Municipalitatea încurajează timișoreni să colecteze uleiul alimentar folosit sau grăsimile în recipiente de tip PET bine închise și să le depună la cel mai apropiat oilbox.

Uleiul colectat este valorificat de OilRight, fiind transformat în lumânări parfumate și materie primă pentru biodiesel, cu beneficii directe pentru un mediu mai curat. În același timp, programul susține crearea de locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități.

Un singur litru de ulei poate contamina până la un milion de litri de apă, de aceea colectarea corectă a acestuia este esențială pentru protejarea mediului.