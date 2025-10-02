Modernizarea Bibliotecii Județene Timiș înaintează: lucrările au ajuns la 20%
Acoperișul este finalizat, iar în interior se montează instalațiile. Proiectul va transforma biblioteca într-un spațiu modern, spune Alexandru Iovescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș.
”Am vizitat recent șantierul deschis de Consiliul Județean Timiș, unde lucrările de modernizare sunt în plină desfășurare. Țigla a fost montată, iar în interior se lucrează intens la partea de instalații.
Ne aflăm în jurul pragului de 20% din proiect, dar energia de pe teren și ritmul lucrărilor ne dau încredere că fiecare etapă va aduce biblioteca mai aproape de forma pe care ne-o dorim cu toții.
Nu e vorba doar de un șantier — e o investiție în educație, cultură și comunitate. Biblioteca Județeană Timiș nu va fi doar o clădire modernă, ci un spațiu viu, deschis tuturor generațiilor. Un loc unde cititul, învățarea, cercetarea și creativitatea vor avea un cămin pe măsură.
Modernizarea aceasta înseamnă tehnologie nouă, spații de lectură prietenoase, zone pentru evenimente, digitalizare și — mai ales — o deschidere reală către public.
Avansăm cu un scop clar: să construim cea mai modernă bibliotecă publică din România”, transmite Alexandru Iovescu.
Sursa foto: Alexandru Iovescu