Prima dată pe o placă de SUP? 8 sugestii de la Sportano pentru începători și avansați

Stand up paddle boarding ori SUP, reprezintă o modalitate excelentă de a-ți lucra mușchii, fără transpirație pe bicicleta eliptică din sala de sport. SUP este ocazia excelentă prin care poți obține o gură de aer proaspăt.

În prezent SUP este un sport ce atrage atenția, fiind adoptat de tot mai mulți pasionați ai surfingului. Însă, atunci când experimentezi pentru prima dată acest tip de sport, ține cont de câteva sugestii și sfaturi, care vor face diferența pentru viitoarele tale sesiuni de stand up paddle boarding.

Achiziționează o placă de SUP adecvată

În primul rând, pentru a practica un astfel de sport, vei avea nevoie de o placă. Alegerea plăcii este determinată de o combinație de greutate și îndemânare, de utilizarea dorită, precum și de condițiile locale. Diferitele plăci excelează la diferite discipline, de la vâslit recreațional, surfing, turing, până la curse și placi SUP pentru yoga.

Folosește o lesă de siguranță

Cu siguranță nu vrei să-ți pierzi placa de stand up paddle și nici să înoți după ea atunci când se îndepărtează de tine. Achiziționează o lesă pentru plăcile de stand up paddle pentru ca atunci când vei cădea de pe placă, să îți fie la îndemână pentru a te urca din nou. Există diferite tipuri de lese și diferite tipuri de puncte de atașare, în funcție de stilul de vâslit.

Asigură-te că alegi o paletă și vâslești corect

Caută o paletă de SUP potrivită, într-un magazin de sport dedicat. Paleta de SUP arată ca o paletă de canoe, întinsă, sub formă de lacrimă, care se înclină înainte pentru o eficiență maximă în timp ce vâslești. Lungimea corectă a paletei trebuie să ajungă până la încheietura mâinii atunci când paleta este ridicată în față, iar brațul deasupra capului.

Este important și vâslitul în mod corect. Din cauza forței apei, paleta poate merge în sens invers, provocând alunecarea de pe placă. Pentru a crea un curs lin, trebuie să încerci introducerea lamei paletei pe verticală.

Vâslește cu puterea mușchilor de bază

Atunci când ești pe placă, este necesar să te concentrezi pe mușchii de bază, adică cei din zona trunchiului. Astfel, vei obține un echilibru stabil pe placă, ușor de menținut. Folosind doar puterea brațelor pentru a vâsli, corpul va obosi mai repede, ceea ce va duce la pierdea echilibrului.

Privește orizontul

Când vâslești pentru prima dată, tendința naturală este privești în jos, spre placă. Evită să faci acest lucru, pentru că îți vei pierde stabilitatea. Pentru o mai bună stabilitate, ține capul sus, privește la orizont, spatele drept și lasă-ți toată greutate corpului în degetele de la picioare.

Cazi în lateral, cu stil

În ciuda tuturor eforturilor de a rămâne echilibrat pe placă ta, la un moment dat vei cădea în apă. Chiar și cei mai avansați cad din când în când, fiindcă SUP este un sport acvatic, cu multe necunoscute.

Atunci când îți pierzi echilibrul, aruncă-te în lateral, astfel încât să cazi în apă. Dacă vei cădea pe placă, există riscul să te rănești. Fă tot posibilul să te agăți de paletă în timp ce cazi, pentru a nu fi nevoit să înoți în căutarea ei.

Urcă-te doar pe valurile la care poți face față

Dacă ești începător, nu te arunca direct pe valurile cele mai mari. Alege o zonă cu puțin vânt și valuri, însorită. Vâslește în larg și lasă valurile mici să te aducă înspre țărm. După ce deprinzi mai multă îndemânare, te vei putea orienta și spre valuri mai mari.

Nu uita de un echipament adecvat

Placa SUP, ca și oricare altă activitate sportivă, necesită un echipament adecvat. În timpul lunilor de vară, costumele de baie sau pantalonii scurți și tricourile, sunt combinațiile ideale. Pentru condiții răcoroase, când hipotermia poate fi o problemă, costumele termice sau cele din neopren, sunt mai indicate.

Pentru condiții răcoroase, când hipotermia poate fi o problemă, costumele termice sau cele din neopren, sunt mai indicate.

Ținând cont de sugestiile de mai sus și achiziționarea echipamentelor potrivite dintr-un magazin de sport, atât începătorii, cât și cei deja nativi pe o placă de SUP, se vor putea bucura de un sport plin de adrenalină.

Profită te reducerile momentului și transportul rapid, pentru a intra în posesia echipamentului adecvat și al plăcii SUP, în cel mai scurt timp.