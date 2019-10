Ploaie de goluri în Cupa României – faza judeţeană Timiş

Timişul Şag a realizat scorul turului secund al Cupei României – faza judeţeană Timiş.

Echipa pregătită de Adrian Ianoşev, a treia clasată în cel de-al patrulea eşalon fotbalistic, a învins-o cu scorul de 10-1, la Ianova, pe Meget Remetea Mare, ocupanta poziţiei a 15-a, penultima, în seria a 2-a a Campionatului Judeţean Timiş.

Golurile învingătoarei au fost marcate de Radovan (3g), Gîltofeţ (2), Nicolaescu (2), Şultz, Belteki şi Ştefan.

Celelalte rezultate consemnate în Cupa României sunt următoarele: Unirea Grabaţ – Unirea Sânnicolau Mare 4-7, Şoimii Pesac – CSU Universitatea de Vest Timişoara 1-5, CS Comloşu Mare – Cocoşul Orţişoara 2-0, Steaua Bulgăruş – Voinţa Maşloc 1-6, Gloria Uivar – ASO Deta 2-0, AS Ohaba Forgaci – AS Seceani 3-2, Flacăra Parţa – AS Peciu Nou 2-5.

În turul al treilea se vor disputa, miercuri, următoarele partide: Gloria Uivar – ACS Carani, Timişul Şag – Progresul Ciacova, CS Comloşu Mare – Unirea Sânnicolau Mare, AS Ohaba Forgaci – Phoenix Buziaş, Rapid Săcălaz – Pobeda Dudeştii Vechi, Voinţa Maşloc – Avântul Periam, CSU Universitatea de Vest Timişoara – Unirea Tomnatic, AS Peciu Nou – CSC Dudeştii Noi.