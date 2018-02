Pintea despre Spitalul ”Victor Babeș” Timișoara: Sper că în aceste condiții pacienții nu vor mai fi internați acolo

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat luni seară la Antena 3 referindu-se la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara că a cerut o informare Direcţiei judeţene de Sănătate Publică, instituţie care a efectuat un control în urma căruia a sancţionat unitatea şi cadrele medicale, dar a precizat că acest lucru nu reprezintă o soluţie.

„Cu privire la Timişoara sunt fără cuvinte. Mi-aş dori să nu mai vedem aceste imagini în spitalele din România. Tot ce am putut să fac în acest moment a fost să cer o informare Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, care a demarat un control urgent, a sancţionat spitalul, a sancţionat cadrele medicale de acolo, dar nu este o soluţie. Eu sper că în aceste condiţii pacienţii nu vor mai fi internaţi acolo. Poate este o rezolvare. Dar nu înţeleg de ce pacienţii nu pot să intre în saloanele proaspăt renovate. Cred că nu le-am făcut să le folosim ca muzeu sau să uităm cum ar trebui să arate un spital. Investiţie de un milion de lei… Bravo primarului Timişoarei! Dar, repet, nu am făcut-o de muzeu, am făcut-o pentru pacienţi”, a spus Pintea.

În opinia sa, „tăiatul capetelor” nu reprezintă o soluţie, ci rezolvarea problemei împreună cu autorităţile locale, DSP şi cei de la spitalul respectiv.

„Pot să cer un control, dar ar fi inutil în acest moment, pentru că lucrurile sunt foarte clare. Corpul de Control să constate acelaşi lucru. L-a constatat, l-am văzut cu toţii la televizor, nu cred că tăiatul capetelor este o soluţie în acest moment, ci găsirea soluţiilor împreună cu autorităţile locale, cu cei de la spital, de acolo, cu cei de la Direcţia de Sănătate Publică. Eu cred că trebuie să întărim mai mult autoritatea direcţiilor de sănătate publică. Ei sunt acolo, sunt locali, se înţeleg, nu vor să supere, nu vor să deranjeze, dar nu se poate. Trebuie luate măsuri în consecinţă. (…) La un moment dat mi s-a spus că aceste imagini din Spitalul din Timişoara sunt de anul trecut. Mi-a venit să râd. Şi chiar dacă erau de anul trecut, nu fac cinste nimănui”, a afirmat reprezentanta MS.

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş a trimis un control la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, după ce în spaţiul public au apărut fotografii cu un pacient internat într-un salon neîngrijit.

Pe de altă parte, conducerea spitalului susţine că saloanele neîngrijite şi cu paturi vechi fotografiate şi făcute publice sunt de fapt saloane în curs de renovare, dar din cauza numărului mare de cazuri, pentru a nu fi refuzaţi de la internare, bolnavii au fost cazaţi temporar şi acolo, conform agerpres.ro.