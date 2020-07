Paul Codrea se întoarce la Politehnica Timişoara

Fostul internaţional timişorean Paul Codrea revine în familia alb-violetă.

După ce şi-a început cariera de antrenor alături de Politehnica în ligile inferioare, acesta va pregăti începând cu această lună o grupă de juniori a clubului timişorean.

„Revin pe alt post, este cu totul altceva. Am fost la seniori, acum revin la juniori. Este o nouă provocare pentru mine, de aceea am şi acceptat. Sper să iasă bine. Aici munceşti mai pe termen lung, spre deosebire de seniori”, au fost primele cuvinte ale lui Paul Codrea cu privire la noua sa ipostază.

El are experienţă şi în munca la nivel de copii şi juniori. A înfiinţat un club în comuna Ghiroda, preocupându-se de creşterea micilor fotbalişti încă de la o vârstă fragedă.

La Politehnica, Codrea va antrena generaţia de puşti născuţi în anul 2007, în tandem cu Orlando Ştefan.

„Sunt copii mai mari, este o vârstă mai delicată, este perioada de creştere, copiii suportă acum transformări uriaşe. Este şi frumos, sper să am ochi buni. Deocamdată au vacanţă, o să-i cunosc din 13 iulie pe jucători”, a mai spus Paul Codrea.

Progresul centrului de copii şi juniori al Politehnicii Timişoara a fost remarcat şi din exterior de către fostul mijlocaş din Serie A.

„Pot să spun că într-adevăr s-au făcut paşi uriaşi şi am contribuit şi eu. Chiar eu am vorbit cu domnul Iulian Prodana când a venit prima oară la Poli, în acel moment clubul nu avea nicio grupă de juniori. Am fost iniţiator, în ghilimele, meritul principal e al celor care au muncit mai departe… Deocamdată nu ne interesează rezultatele. Scopul e ca la 17-18 ani să dăm măcar unul-doi copii către echipa mare sau alte echipe, mai sus… Acesta este obiectivul meu şi nu e un obiectiv de azi pe mâine, ci e pe trei-patru ani, nu poţi să gândeşti de azi pe mâine. La juniori e cu bătaie lungă”, a conchis fostul internaţional român.

Născut pe 4 aprilie 1981, Paul Codrea a fost antrenorul Politehnicii Timişoara între martie 2013 şi decembrie 2014.

„Băieţii în ghete” au făcut sub comanda sa saltul în Liga a IV-a Timiş.

La seniori, acesta a mai pregătit echipa din Ghiroda în două perioade diferite, inclusiv în Liga a III-a, iar pe Ripensia la nivelul eşalonului secund.