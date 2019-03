Oraș mai murdar, locuitori mai arși la buzunare

Ceva s-a schimbat în Timișoara în privința curățeniei generale din oraș și nu în bine. Dacă situația igienizării stradale – în ceea ce privește golirea coșurilor de gunoi, măturatul și spălatul – este pe cale să intre în normal odată cu intrarea propriu-zisă în pâine a noului operator, cu care municipalitatea a semnat deja contractul, în rest nu stăm bine deloc.

Tabloul deponeurilor clandestine mici, apărute la colț de stradă, după blocurile gri sau te miri pe unde ne dezvăluie un stil de viață la care nu s-ar fi așteptat nimeni într-o urbe care s-a pretins întotdeauna civilizată.

Realitatea neplăcută este că o parte a timișorenilor aruncă tot ce le prisosește prin casă, de la canapele, frigidere, cratițe și farfurii până la cărți, pe unde li se năzare, cel mai probabil la adăpostul întunericului, cât mai aproape de domiciliu. A doua zi, aceste persoane certate cu bunul-simț ies pe stradă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și se pretind cetățeni serioși.

Retim nu mai are cu ce

Primarul Nicolae Robu are câteva opinii în privința păstrării curățeniei în oraș. Edilul și-ar fi dorit reluarea campaniilor de curățenie de primăvară și toamnă, în cadrul cărora locuitorii puteau scăpa de mobilierul și obiectele de uz casnic defecte. Era bine și atunci când compania de salubritate strângea deșeurile vegetale.

Însă, așa cum a relatat primarul, Retim nu mai are capacitatea de a desfășura aceste campanii periodice, pentru că nu dispune de suficiente utilaje.

„Retim și ADID Timiș vor să presteze ridicarea obiectelor de uz casnic contra cost. Ei ar vrea să-i educe pe timișoreni în acest sens. Este vorba și de mentalitate, oamenii, la noi, nu mai au răbdare și scot reziduurile respective acolo unde le e la îndemână”, spune Robu, care mai susține că în Franța sau în Germania oamenii nu scot ceea ce vor să arunce în fața casei.

Big Brother va veghea la curățenie

Deocamdată, lupta cu grămezile de gunoi de la colțurile străzilor este în toi și pare una inegală. Dacă astăzi se face curat, poimâine mizeria a reapărut.

„Pe mulți nu îi prindem, dar o parte au fost prinși. Am fost în Calea Girocului, am fost săptămâna trecută în Dacia, nu e bine. Nu-mi pot închipui că vecinii nu văd pe nimeni, mormanele acelea se realizează în timp, fiindcă am văzut straturi succesive de gunoi.

Niciodată, însă, nu a fost vreo persoană divulgată, i-am prins noi pe mulți cu camerele video. Soluția este să extindem la maximum sistemul de supraveghere video. Majoritatea timișorenilor sunt oameni civilizați, dar trebuie și puțin spirit civic pentru a fi puși la punct cei care se comportă necivilizat”, susține Nicolae Robu.

Ne cărăm singuri vechiturile

Să presupunem că timișoreanul de rând dorește să-și înlocuiască o canapea. Cum poate să scape de vechitura care nu mai poate fi comercializată?

Pe pagina de internet a Retim SA scrie clar: „Ce sunt deșeurile voluminoase? Sunt deșeuri solide de mari dimensiuni (mobilier, obiecte de uz-casnic și sanitar, saltele, etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale, neasimilabile deșeurilor menajere. Aceste tipuri de deșeuri vor fi preluate exclusiv în cadrul campaniilor trimestriale de colectare, care sunt anunțate explicit în mass-media, pe pagina oficială de Facebook și pe www.retim.ro la secțiunea Știri.

Colectarea acestor deșeuri se va face prin aportul voluntar al clienților în locațiile specificate în programul fiecărei campanii trimestriale. Depozitarea deșeurilor voluminoase pe domeniul public este ilegală și se sancționează conform legislației în vigoare de către organele abilitate”.

De la dispeceratul Retim am fost informați că ieri se puteau găsi, în Timișoara, containere unde se depun gratuit deșeuri voluminoase în cartierul Aeroport sau pe strada Petre Ispirescu. Aceasta implică, însă, cheltuieli de transport, adică o bătaie de cap în plus și costuri.

În ceea ce privește închirierea unui container pentru a se depune în el deșeurile care ar putea proveni, de exemplu, din lichidarea unei gospodării, acest serviciu nu există deocamdată, în noua formulă a Retim, cu toate că, acum câțiva ani, era disponibil.

Această situație ar putea explica simplu de ce timișorenii preferă să arunce aiurea ce le prisosește prin casă, cu toate eforturile de educare pe care le depun autoritățile în domeniu.