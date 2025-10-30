O nouă pădure prinde rădăcini la Ocolul Silvic Reșița

O nouă pădure se dezvoltă armonios la Ocolul Silvic Reșița, unde specialiștii silvici au împădurit, în urmă cu trei ani, o suprafață de 12,3 hectare de teren. Plantația este alcătuită din puieți de gorun, paltin de munte, cireș și frasin.

”Terenul a făcut obiectul unui schimb între Direcția Silvică Caraș -Severin și Primăria Municipiului Reșița, fiind oferit în compensare pentru suprafața scoasă din fondul forestier național, în vederea realizării obiectivului turistic ”Pârtia de Schi Semenic”.

În prezent, puieții plantați prezintă un procent de prindere de aproximativ 87%, iar noua pădure are o dezvoltare armonioasă, fiind întreținută anual prin lucrări de mobilizare a solului și descopleșiri”, transmite Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.

Aceste lucrări, efectuate pe întreaga suprafață a plantației, au rolul de a elimina speciile ierboase și lemnoase copleșitoare, pentru a asigura lumina, apa și nutrienții necesari puieților forestieri.

În ultimii cinci ani, Romsilva a regenerat 71.539 hectare fond forestier proprietatea publică a statului, 48.921 hectare prin regenerări naturale și 22.618 hectare prin regenerări artificiale, plantând peste 130 de milioane de puieți forestieri.

Sursa foto: Romsilva