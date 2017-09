Noi imagini din timpul bătăii de la B1TV: Mirel Palada pare că vrea să îl lovească cu capul de masă pe Mihai Goţiu | VIDEO

Noi imagini din momentul în care Mirel Palada l-a lovit pe Mihai Goţiu au fost făcute publice de B1TV.

VEZI MAI JOS ÎNREGISTRAREA VIDEO CU IMAGINI NECENZURATE. ATENŢIE! IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOŢIONAL

Camerele de supraveghere din studioul B1TV au surprins momentul în care a început conflictul fizic dintre cei doi. În imagini pare că Mirel Palada încearcă să îl dea pe Mihai Goţiu cu capul de masa din studioul de televiziune.

În timpul incidentului, gazda emisiunii, Nadia Ciurlin, i-a cerut în mod repetat lui Palada să se oprească şi chiar şi-a rugat colegii din studio să cheme poliţia.



”Astazi am asistat la o scena pe care nu credeam ca o pot trai intr-un platou de televiziune. Pe pauza de publicitate, Mirel Palada s-a napustit cu pumnii asupra lui Mihai Gotiu pe motiv ca i-a zis in emisiune ca e o dovada de nesimtire sa intrerupi un interlocutor. Dezavuez total un asemenea comportament si observ ca agresivitatea verbala si chiar fizica, iata, incepe sa fie la ordinea zilei printre politicieni in emisiuni- vezi cazul Nicolicea. Imi pare rau pentru Mihai Gotiu, iar pe Mirel Palada nu il veti mai vedea vreodata in emisiunea mea”, a spus Nadia Ciurlin, după emisiune, pe pagina personală de Facebook.



Senatorul USR Mihai Goţiu a declarat joi, pentru MEDIAFAX, că Mirel Palada nu l-a sunat să îşi ceară scuze după incidentul de miercuri seară, subliniind că acesta a muncit pe bani publici cât a fost purtător de cuvânt al Guvernului şi că ar trebui să se scuze în faţa românilor.

”Nu mie ar trebui să îmi ceară scuze, ar trebui să ceară scuze tuturor cetăţenilor români, pentru că comportamentul lui cred că este ofensator nu atât la adresa mea, cât la adresa românilor. A fost purtător de cuvânt al Guvernului, a muncit pe bani publici şi nu cred că aşa reprezintă şi acesta este comportamentul cuiva care îi reprezintă pe români într-o funcţie publică”, a declarat senatorul USR Mihai Goţiu, care a afirmat anterior că Mirel Palada nu şi-a cerut scuze după incident, conform mediafax.ro.