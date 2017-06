Nicolae Robu a luat CJT-ul la bani mărunți

În nesfârșita dispută a amplasamentului pentru sala polivalentă pe care ar trebui să o edifice Compania Națională de Investiții, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a revenit marţi cu noi argumente.

Pe primul loc s-a aflat cel al înghesuielii de pe drumul către aeroport la mitingul aviatic de sâmbăta trecută. De aici și până la a face un bilanț al activității CJT din ultimii ani nu a mai fost decât un pas.

„Ce face CJT cu Muzeul Banatului, care se tot repară de zece ani? Să-l transfere la noi, că-l terminăm unu-doi. Ce-a facut cu garnizoana? Ce face cu terenul de la centrul militar? De ce nu face drumul pe patru benzi către autostradă prin Dumbrăvița, demers cu care noi am fost de acord? Am tot vorbit de el și acum așteptăm fonduri europene. E clar că CJT nu are capacitatea de a administra proiecte”, a concluzionat Robu.

Primarul Timișoarei a mai menționat că până și sala polivalentă a fost ideea lui din 2012, de când a început demersurile la CNI, chiar dacă, respectând istoria, obiectivul s-a aflat pe lista companiei de prin 2009.

„Cu sala polivalentă e câmp de investigații pentru procurori, nu-i de joacă, pentru că se cheltuiesc sume uriașe”, a mai menționat primarul. După toate aceste critici, Robu a arătat că el, totuși, întinde o mână CJT și e gata să fie partenerul instituției județene.